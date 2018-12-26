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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۹

معاون امور بازرگانی اداره کل صمت استان سمنان:

۴۰۰۰حلقه لاستیک بین رانندگان استان سمنان توزیع شد

۴۰۰۰حلقه لاستیک بین رانندگان استان سمنان توزیع شد

سمنان- معاون امور بازرگانی اداره کل صمت استان سمنان از توزیع چهار هزار حلقه لاستیک بین رانندگان درون و برون‌شهری در استان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای طرح تنظیم بازار صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مداح عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه چهار هزار حلقه لاستیک بین رانندگان درون و برون‌شهری در استان سمنان توزیع‌شده است، ابراز داشت: این لاستیک‌ها شامل خودروهای سنگین و نیمه سنگین می‌شود که توزیع آن‌ها بر اساس قیمت دولتی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه توزیع لاستیک‌ها در راستای مصوبات طرح ستاد تنظیم بازار در استان سمنان انجام‌شده است، اضافه کرد: حمایت از ناوگان حمل‌ونقل بخشی از فعالیت‌های این ستاد محسوب می‌شود.

معاون امور بازرگانی اداره کل صمت استان سمنان بابیان اینکه ۲۹۷ تن گوشت منجمد گوساله و حدود ۵۴۰ تن مرغ منجمد در سطح واحدهای صنفی و فروشگاهی توزیع‌شده است، ابراز داشت: این میزان افزون بر ۸۶ تن گوشت گرم وارداتی را شامل می‌شود.

مداح بابیان اینکه مشکلی در تامین کالاهای اساسی استان سمنان وجود ندارد، تصریح کرد: در ایام محرم و صفر دود ۵۰۰ تن برنج و ۱۱۷ تن شکر در سطح استان توزیع‌شده است و هر زمان با کمبودی مواجه باشیم این کالاهای اساسی به سرعت روانه بازار می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه بازرسان بازار استان سمنان را رصد می‌کنند، اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را با شماره ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صمت استان اعلام کنند تا در اسرع وقت به شکایات آن‌ها رسیدگی شود.

کد مطلب 4496308

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