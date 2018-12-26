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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

آغاز اجرای نمایش «در روی پستچی باز نکن» در «دیوار چهارم»

آغاز اجرای نمایش «در روی پستچی باز نکن» در «دیوار چهارم»

اجرای نمایش «در روی پستچی باز نکن» به کارگردانی محمد کرمی در تماشاخانه «دیوار چهارم» آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «در روی پستچی باز نکن» به نویسندگی و کارگردانی محمد کرمی و تهیه کنندگی علیرضا بختیاری اجرای خود را از ٤ دی در تماشاخانه دیوار چهارم آغاز کرده است. همزمان با شروع نمایش «در روی پستچی باز نکن» پوستر این اثر نمایشی به طراحی مهدی دوایی نیز رونمایی شد.

الهه شه پرست، وحید منتظری، فاطیما بهارمست، رضا عموزاد، فرزین فولاد پنجه و صالح علوی زاده از جمله بازیگران این نمایش هستند.

دیگر عوامل نمایش «در روی پستچی باز نکن» عبارتند از دستیار کارگردان: سهیل عرفانیان، موسیقی: محمد معدنی، طراح لباس: سارا مژده، طراح پوستر: مهدی دوایی، طراح نور: محمد رضا رحمتی، عکاس: بهزاد کوشکی، مدیر تبلیغات: مریم شریعتی، روابط عمومی و تبلیغات: گروه هنری پژواک.

این اثر نمایشی تا پایان دی هر شب ساعت ٢١ در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه می رود.

کد مطلب 4496309
فریبرز دارایی

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