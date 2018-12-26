کاهش سن مدیریتی در مازندران از رویکردهای مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان ظهر چهارشنبه در نشست فرمانداران استان با اشاره به مطالبات مردم در حوزه های مختلف، امید اجتماعی را از جمله راهبردهای نظام اسلامی بیان کرد و افزود: مشکلات و مسائل اقتصادی مردم باید با جدیت پیگیری شود.

وی با اظهار اینکه باید از ظرفیت بخش های مخلتف نظیر دانش آموزان و دانشجویان در قالب سازمان های مردم نهاد بهره گیری شود تصریح کرد: باید ظرفیت این بخش برای پیشبرد امور مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

حسین زادگان با اشاره به برنامه های ۱۰۰ روز خود ادامه داد: در این برنامه ها به دنبال تعریف پروژه های جدیدی نیستیم و پروژه های نیمه کاره باید پیگیری و تکمیل شود.

استاندار مازندران، حمایت از صادرات را از مهمترنی اولویت های فرمانداران بیان کرد و گفت: مبارزه با فساد اداری، شفافیت مالی و پیگیری پنجره واحد نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به درپیش بودن چهل سالگی انقلاب اسلامی، تبیین و بیان دستاوردهای نظام اسلامی را به صورت منطقی و شفاف از مهمترین برنامه ها برشمرد و گفت: باید خدمات به صورت منطقی به مردم بازگو شود.

استاندار مازندران، گره گشایی از مردم را از رویکردهای برنامه های ۱۰۰ روزه بیان کرد و گفت: باید موانع استان با تمرکز مدیریتی رفع شود و توجه به گردشگری سلامت، بومگردی و طرح های دارای مزیت از برنامه ها است.

حسین زادگان، طرح درختکاری، تفکیک زباله از مبدا، توسعه ورزش های همگانی و کاهش سن مدیریتی و ارتقای سهم مدیریتی بانوان را از دیگر رویکردها برشمرد.