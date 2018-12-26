پیگیری حادثه اتوبوس دانشجویان توسط سه تیم کارشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهماندار گفت: با توجه به اینکه این تصادف ابعاد مختلفی دارد که باید تمام آن‌ها در نظر گرفته شود، با هماهنگی دادستان تهران و دستور ایشان سه تیم کارشناسی خبره برای این موضوع تعیین کرده‌ایم.

مهماندار افزود: این سه تیم شامل گروهی از کارشناسان تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، تیم کارشناسان فنی و مکانیک خودرو برای مشخص کردن اشکالات فنی احتمالی خودرو و همچنین یک تیم نیز از کارشناسان فنی و مهندسی در حوزه راه که از وزارت راه و شهرسازی با ما همکاری کرده‌اند، می‌شود. صبح امروز این سه تیم به محلی که خودرو نگه‌داری می‌شود و محل وقوع تصادف اعزام شدند تا به موضوع رسیدگی کنند.

وی در این رابطه اظهار کرد: لازم است سهم همه عواملی که در این تصادف مقصر بوده‌اند مشخص شود، اعم از خطای احتمالی راننده، اشکالات راه و نقص خودرو و همچنین کوتاهی مسئولین چه به عنوان پیمانکار حمل و نقل و چه کارفرمای این حوزه.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: این اتوبوس در یکی از ایستگاه‌ها توقف نمی‌کند، بر اساس اظهارات شهود، راننده از این لحظه به دانشجویان می‌گوید که اتوبوس ترمز ندارد و همه به سمت عقب اتوبوس بروند. بعد از طی کردن حدود ۶۰۰ متر، راننده احتمالاً برای اینکه بتواند به‌نحوی خودرو را متوقف کند وارد فضای سبز می‌شود که درختان کوچکی داشته و نتوانسته جلوی حرکت اتوبوس را بگیرد.

مهماندار افزود: سپس با یک زاویه ۳۵ درجه از جاده خارج می‌شود، بعد از اینکه ۶۹ متر مسیر را طی می‌کند، با پایه بتنی که برای تأسیسات آب در آنجا قرار داشته برخورد می‌کند که سرعت اتوبوس و برخوردی که با آن پایه بتنی می‌کند، باعث می‌شود که تقریباً دو سوم زیر اتوبوس جمع و منهدم شود که این موضوع باعث افزایش تلفات می‌شود.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲۲ آذر معاینه فنی این خودرو منقضی شده و در زمان تصادف معاینه فنی نداشته، ضمن اینکه سن فرسودگی اتوبوس‌های شهری ۱۰ سال است که این خوردو تولید سال ۱۳۸۱ است و از سال ۱۳۹۱ در سن فرسودگی قرار داشته است.

وی یادآور شد: این اتوبوس‌ها سرویس داخلی دانشگاه هستند و دانشگاه آن‌ها را به‌عنوان پیمانکار استخدام کرده تا بین دانشکده‌های مختلف کار سرویس‌دهی را انجام دهند. در واقع این اتوبوس‌ها مربوط به حمل و نقل درون شهری نیستند.