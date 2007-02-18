واگذاری سهام 8 شرکت دولتی تا پایان سال

معاون آماده سازی سهام و امورشرکت های سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه هیئت عالی واگذاری در روز گذشته، گفت: در این جلسه مقرر شد تا سهام 8 شرکت دولتی تا پایان سال جاری به بخش خصوصی واگذار شود.

اسماعیل غلامی با بیان این که در جلسات هیات واگذاری معمولا سهام شرکت ها برای واگذاری تصویب می شوند، تصریح کرد: زمانی که سهام شرکت ها برای واگذاری در جلسه هیئت عالی واگذاری به تصویب می رسد، واگذاری سهام آنها آگهی می شود، بنابراین به نظر می رسد سهام این شرکت ها در هفته آینده آگهی شود.

یه گفته وی سهام شرکت های کارخانجات مقدم ، صنایع فولاد کرمان، لوله گستر اسفراین، صنتی تولیدی بید اسفنگی ایران، کشتی سازی اروندان ، تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی (زیاران)، تدبیر نیرو و پشتیبانی صنعت برق گیلان تا پایان سال واگذار می شوند.