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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پرداخت صرفا ۶۰۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیون یورو به بیمه سلامت

پرداخت صرفا ۶۰۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیون یورو به بیمه سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: قرار بود ۲ هزار و۶۴۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیون یورو پرداخت شود اما متاسفانه بعد از دو ماه فقط ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

طاهر موهبتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود ۱۰ روز قبل ۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیون یورو به حساب سازمان برنامه و بودجه واریز شده است و قرار شد این اعتبار به سازمان برنامه و بودجه پرداخت شوداما متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: علی رغم اینکه دو ماه از مصوبه تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت به بخشهای دارویی، تجهیزات پزشکی و سایر خدمات درمانی می گذرد اما اعتبار کامل آن که حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می شود پرداخت نشده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت بدهی های زیادی دارد، گفت: چنانچه این اعتبارات به ما داده شود میتوانیم بخشی از بدهی های خود را پرداخت کنیم در غیر اینصورت هر روز به بدهی ها افزوده می شود.

موهبتی تاکید کرد: منتظر هستیم تا مابقی اعتبار تا ۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد را سازمان برنامه و بودجه اختصاص دهد و بعد از پرداختی ها آغاز کنیم و امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد.

کد مطلب 4496327
مهناز قربانی مقانکی

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