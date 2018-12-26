پرداخت صرفا ۶۰۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیون یورو به بیمه سلامت

طاهر موهبتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود ۱۰ روز قبل ۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیون یورو به حساب سازمان برنامه و بودجه واریز شده است و قرار شد این اعتبار به سازمان برنامه و بودجه پرداخت شوداما متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: علی رغم اینکه دو ماه از مصوبه تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت به بخشهای دارویی، تجهیزات پزشکی و سایر خدمات درمانی می گذرد اما اعتبار کامل آن که حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می شود پرداخت نشده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت بدهی های زیادی دارد، گفت: چنانچه این اعتبارات به ما داده شود میتوانیم بخشی از بدهی های خود را پرداخت کنیم در غیر اینصورت هر روز به بدهی ها افزوده می شود.

موهبتی تاکید کرد: منتظر هستیم تا مابقی اعتبار تا ۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد را سازمان برنامه و بودجه اختصاص دهد و بعد از پرداختی ها آغاز کنیم و امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد.