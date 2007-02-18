نباید به دنبال راهکارهای سریع در مسائل انتظامی باشیم / موتورسیکلت های بدون سند سرقتی است

به گزارش خبرنگار مهر ، فرمانده نیروی انتظامی کشور صبح امروز در نخستین همایش ملی نقش سازمانها و نهادها در مبارزه با سرقت وسایل نقلیه ، اعلام داشت: هر چند استعداد ناجا امسال برابر با دهه 70 است و جمعیت افزایش یافته است اما جرائم سیر نزولی دارد.

سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم افزود: موتورسیکلت های بدون سند قطعا موتورهای سرقتی هستند و نمی توان انتظار داشت این موتورها در هنگام ارائه کارت هوشمند سوخت صاحبان آنها حضور پیدا کنند.

فرمانده ناجا تصریح کرد: نگاه دستوری به مردم نتیجه معکوس دارد به گونه ای که می توان حوادث امروز عراق را سر ریز نگاه مقامهای امنیتی آنها به مردم این کشور در زمان رژیم صدام دانست از سویی باید توجه داشت که الگوهای غربی و شرقی عینا در جامعه ما قابل پیدا شدن نیستند ، بلکه در کشور ما همه چیز باید با اقناع ، آموزش و پذیرش اجتماعی همراه باشد.

احمدی مقدم تصریح کرد: جامعه ایرانی بر خلاف آنچه گفته می شود کاملا قابل پیش بینی است اما با روش خودش نه با روش غربی ها.

فرمانده ناجا در ادامه تصریح کرد: نیروی انتظامی یک نیروی اجتماعی است و به تعبیر فرمانده کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای ، نیروی انتظامی یک نیروی مسلح اجتماعی است.

وی اظهار داشت: مردم مهمترین بخش برنامه های نیروی انتظامی هستند و این نیرو بدون مردم هیچ وجودی ندارد.

احمدی مقدم ادامه داد: کشورهایی که دارای رژیم های دیکتاتوری و فرد محور هستند پلیس آنها نه در برابر ایجاد خدمت برای مردم و نه ارائه خدمات پاسخگوست بلکه وظیفه خود را ایجاد خدمت برای رژیم در مقابل مردم می داند. در این نظامها احترام به مردم هیچ اهمیت و جایگاهی ندارد .

فرمانده نیروی انتظامی یادآور شد: اما در ناجا ، پلیس جامعه محور است و وظیفه اصلی خود را ایجاد یک چتر امنیتی برای مردم و رشد کمالات انسانی جامعه در حمایت از آزادی ها و حریم خانواده می داند.

این مقام بلند پایه انتظامی کشور متذکر شد: متاسفانه با رشد فنآوری های نوین امروز شاهد رشد سریع تعدی حریم خصوصی مردم و گسترش دامنه آن هستیم.

احمدی مقدم درادامه نخستین همایش ملی نقش سازمانها و نهادها در مبارزه با سرقت وسایل نقلیه افزود: پیشگیری اجتماعی بر پیشگیری انتظامی مقدم است ، نیروی انتظامی ما باید تحلیل کند که چه جرمی در کجا ، چگونه و به چه صورت رخ می دهد. تا در این راستا بتواند پلیس تخصصی را که فرمول خودش را نیاز دارد تشکیل دهد.

وی ادامه داد: روش ما در برخورد با بسیاری از جرایم روش لیزر درمانی است نه شیمی درمانی.

فرمانده ناجا توضیح داد: سعی می کنیم به صورت مستقیم به موضوع مورد بحث شلیک کنیم نه اینکه برای از بین بردن خود بافت آسیب دیده به بافت های سالم کناری نیز ضرر وارد کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون خیلی از سرقت های خود گزارش نمی شود رده های ما آن را علت بالا نرفتن آمار در صورت حل و فصل ، اعلام نمی کند که ما در این راستا برنامه هایی را نیز در دست اقدام داریم .

احمدی مقدم با اشاره به اینکه سرقت خودرو روزانه نزدیک به 40 عدد است گفت: ما توانسته ایم از این میان 90 درصد یعنی نزدیک به 36 خودرو را در روز کشف داشته باشیم که البته این میزان کشف در بحث سرقت منزل بین 70 تا 90 درصد است.

این مقام ارشد انتظامی کشور تصریح کرد: متاسفانه از آنجا که بسیاری از افراد عادت ثبت کردن مشخصات دارایی ها و وسایل خود را ندارند بسیاری از اموال مردم کشف می شوند به علت قابل بازگرداندن نبودن جزو انفال می شوند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه هم اکنون نسبت به سال گذشته تلفات موتورسیکلت از 33 درصد به 22 درصد کاهش یافته است تاکید کرد: باید یک سری سخت گیری هایی را در مورد تردد موتورسیکلت ها انجام داد.

وی یادآور شد: هم اکنون میزان سرقت در کشور ما 20 در100 هزار نفر جمعیت سالانه است که این میزان بسیاری از کشورهای اروپایی 400 مورد در 100 هزار نفر است.