امسال ۳۲ نفر به دلیل حوادث ترافیکی در شهرضا فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب صادقی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه عالی جامعه ایمن که در فرمانداری شهرستان شهرضا برگزار شد، اظهار داشت: اورژانس پیش بیمارستانی در ۹ ماه ابتدای امسال پنج هزار و ۷۷۴ ماموریت انجام داده است که سه هزار و ۹۷۵ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی و یک هزار و ۷۹۹ مورد در حوزه حوادث ترافیکی بوده است.

وی با بیان اینکه چهار هزار و ۳۱۷ مورد از ماموریت ها مربوط به حوزه شهری شامل دو شهر شهرضا و منظریه بوده است، گفت: یک هزار و ۶۳۷ مورد مربوط به جاده و روستاهای شهرستان بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستان شهرضا با اشاره به نقاط حادثه خیز شهرستان گفت: بیش از ۸۰ درصد از موارد فوت در ۶ کیلو متری این شهر اتفاق افتاده است.

وی مجموع مصدومین مربوط به تصادفات جاده ای را یک هزار و ۷۹۹ مورد عنوان کرد و افزود: یک هزار و ۲۱۲ مورد مصدومان ناشی از تصادف در شهر و ۵۸۷ مورد مربوط به تصادفات جاده ای بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستان شهرستان شهرضا گفت: ۱۵ درصد افزایش مصدومین نسبت به سال گذشته داشته ایم.

صادقی گفت: ۵۶۴ نفر به دلیل بیماری های قلبی و عروقی و ۲۵۵ نفر به دلیل سقوط به بیمارستان اعزام شدند.

وی تصریح کرد: بیشتر موارد سقوط مربوط به افراد مسن بوده که به دلیل پوکی استخوان منجر به شکستگی لگن و استخوان ران شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستان شهرستان شهرضا گفت: از یک هزار و ۲۱۲ در حوزه تصادفات ۵۴۱ مربوط به راکبین موتور سیکلت، ۳۶۰ مورد به رانندگان خودرو ها، ۵۹۸ مورد سرنشین ها و ۲۳۷ مورد هم عابران پیاده بوده است.