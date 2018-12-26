۷۵ پژوهشگر برتر آموزش و پرورش گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه آیین تجلیل از پژوهشگران منتخب آموزش و پرورش گلستان در کانون فرهنگی و تربیتی طاها برگزار شد.

در این آیین، احسان گوهری راد، مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان، علی نجفی نژاد، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جمع دیگری از مسئولان حضور داشتند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان در این مراسم اظهار کرد: در دین ما تحقیق و پژوهش یکی از آموزه هایی بوده که فراوان مورد تأکید بزرگان قرار گرفته است.

احسان گوهری راد افزود: در قرآن هم به تحقیق و تدبر بسیار سفارش شده و همین امر ضرورت پژوهش به عنوان اصلی که ما را از آزمون و خطا بی نیاز می کند را نشان می دهد.

وی تأکید کرد: پژوهش‌ها باید بر اساس نیازسنجی باشد و نتایج آن را به صورت عملی اجرا کنیم.

گوهری راد اضافه کرد: نتایج تحقیق و پژوهش نباید در قفسه کتابخانه‌ها خاک بخورد و از این رو باید به عملی کردن یافته های پژوهشی اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

وی تصریح کرد: پژوهش باید از سنین پایین و در مدارس شروع شود و در این جا نقش معلمان بسیار مهم است.

گوهری راد اظهار کرد: ضرورت دارد تا آموزش و پرورش تعاملات بیشتری با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داشته باشد و مدیران باید شرایطی را فراهم کنند تا زمینه حضور پژوهشگران در مدارس تسهیل شود.

لازم به ذکر است که در پایان مراسم از ۷۵ پژوهشگر برتر آموزش و پرورش گلستان تجلیل شد.