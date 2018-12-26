کتاب زندگینامه سرلشگر شهید کبریایی در آران و بیدگل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی با حضور مسئولان شهرستان آران و بیدگل کتاب زندگی نامه امیر سرلشگر شهید مصطفی کبریایی با نام «مقاومت تا آخرین نفس» رونمایی شد.

این کتاب در ۱۳۸ صفحه و در دو هزار تیراژ و توسط نویسنده آران و بیدگلی سعید نوروزیان به رشته تحریر در آمده است.

شهید سرلشکر «مصطفی کبریایی» در هشتم اردیبهشت سال ۱۳۲۴ در شهرستان طالقان استان البرز دیده به جهان گشود، وی فرزند سوم و پسر ارشد خانواده کبریایی بود که دوره‌های ابتدایی و دبیرستان خود را در طالقان طی کرد و سپس وارد دبیرستان نظام ارتش در تهران شد.

شهید سرافراز «مصطفی کبریایی» پس از طی موفقیت‌آمیز دوره عالی پیاده به دانشکده افسری منتقل و مسئولیت فرماندهی و استادی یگان‌های دانشجویی را بر عهده داشت و تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به تربیت و آموزش دانشجویان پرداخت که افسران تربیت یافته وی با شایستگی تمام در طول هشت سال دفاع مقدس خوب درخشیدند.

در سال ۱۳۵۸ با انجام تغییرات در وضعیت ارتش و انتقال افسران دانشکده افسری به سایر یگان‌ها، شهید بزرگوار به لشکر ۹۲ زرهی اهواز منتقل و در گردان ۱۵۸۱ دژ خرمشهر، به عنوان افسر عملیات گردان منصوب شد.

با شروع جنگ تحمیلی و شلیک اولین گلوله توپ به خرمشهر، «کبریایی» به همراه سایر همرزمان خود و دیگر مدافعین خرمشهر با دشمن بعثی متجاوز شجاعانه جنگید و با مقاومت دلیرانه و سرسختانه ارتش، سپاه و نیروهای مردمی در طول ۳۴ روز نبرد سنگین و تن به تن حماسه‌های بدیعی را از ایثار و شهادت خلق کرد.

شهید گرانقدر ارتش اسلام پس از نبرد شبانه‌روزی در صحنه کارزار دفاع از خرمشهر در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۵۹ شربت شهادت نوشید و به جمع شهیدان مظلوم خرمشهر پیوست.

هم اکنون گروه ۸۴۰ موشکی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در آران و بیدگل به نام این شهید بزرگوار نامگذاری شده است.