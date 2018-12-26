نیاز نیروهای مسلح باید در مراکز صنعتی مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز(چهارشنبه) در حاشیه بیست و پنجمین آیین گرامی داشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه جامع امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران در خصوص ضرورت امر پژوهش در پیش برد اهداف نیرو های مسلح، گفت: کشور ما همواره با تهدیدات مختلف دشمن روبرو بوده و این تهدیدات همچنان ادامه دارد.

وی افزود: انقلاب ما ۴۰ سال است که در شدید ترین تحریمهای استکبار جهانی قرار دارد و سیستم ها و تجهیزات دفاعی از همان ابتدا در تحریم قرار داشته است، در کنار آن فشار و تحریم اقتصادی ، عملیات روانی و مقابله سیاسی نیز وجود دارد، بنابراین ناگزیر هستیم قدرت دفاعی کشور را با اتکا بر دانش داخلی و بومی تولید کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه، قدرت دفاعی متکی بر دانش داخلی و بومی را قدرتی توقف ناپذیر دانست و تصریح کرد: برای رشد و بالندگی و شکوفایی کشور و همچنین مقابله با تهدیدات متنوع و در حال تغییر دشمنان باید مسیر بازدارندگی دفاعی را با قدرت و شتاب بیشتر دنبال کنیم.

سردار سلامی ادامه داد: پژوهش و تحقیق در توسعه قدرت دفاعی بسیار مهم و ضروری است، زیرا قدرت دفاعی کشور ما کاملا بومی و ایران پایه است.

وی، پژوهش را به اندازه تمام سیستم دفاعی کشور مهم دانست و گفت: نظام دفاعی ایران اسلامی متکی بر نوآوری و خلاقیت جوانان و دکترین دفاع بومی است.

جانشین فرمانده کل سپاه، دانشگاه جامع امام حسین(ع) را یکی از ارکان اصلی تولید علم و فناوری در حوزه های مختلف به ویژه حوزه دفاع اعلام کرد و گفت: دانشگاه جامع امام حسین (ع) با نوآوری و پژوهش موجب گشایش مسیر و قله رفیع پیشرفت دفاعی است و برخی از محصولات آن به لطف پروردگار به بار نشسته و نشان می دهد این دانشگاه رسالت و فلسفه وجودی خود را به خوبی به نمایش گذاشته است.

سردار سلامی گفت: بسیاری از تحقیقات و پژوهش های که این دانشگاه در حال انجام آن است بر لبه دانش جهان است که در الگوی دفاعی و نظامی ما نقش بسیار مهمی را برعهده دارد. امروز نیروهای نظامی ما به این دانشگاه مراجع و نیازمندی های عملیاتی خود را مطرح و دانشگاه با پژوهش و نواوری آنها را تامین می کنند.

وی، اتصال بخش عملیات و بخش علمی و صنعتی کشور را بسیار مهم دانست و گفت: نیاز نیروهای مسلح باید در دانشگاه و مراکز صنعتی و تحقیقاتی مطرح و در نهایت تبدیل به محصول شوند تا قدرت دفاعی کشور بیش از پیش افزایش یابد .

سردار سلامی درپایان گفت: سپاه از دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان در جهت توسعه و تکامل تحقیقات و تجهیزات خود استفاده مناسبی میکند. همچنین بخشهای علمی و تحقیقاتی کشور ارتباط بسیار خوبی با بسیج دارند و این شبکه میتواند نیازهای مختلف کشور را تامین کند.