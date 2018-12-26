به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین سمینار عمومی هیات‌های کشتی استان‌های کشور رد حالی امروز در خانه کشتی برگزار شد که قرار بود چندین مورد بطور دقیق و جامع بررسی و مصوب شود. بر این اساس بررسی فرآیند انتخاب تیم ملی آزاد و فرنگی در سال فنی ٩٧-٩٨ و همچنین بررسی تقویم فنی سه ماهه فدراسیون از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

به گفته حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی یکی از مواردی که امروز در حاشیه این نشست مطرح شد، درخواست ملاقات حضوری روسای هیات ها با وزیر ورزش و جوانان بود تا در خصوص انتخابات فدراسیون و دغدغه های موجود بحث و گفتگو شود.

بنی تمیم در پایان این نشست در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز بحث جدی در رابطه با انتخابات مطرح نشد و جلسه در رابطه با تایید برنامه های پیش رو فدراسیون بود که باید با حضور روسای هیات های استانی مطرح می شد. همچنین پیرو نامه ای که اعضای مجمع مبنی بر درخواست از وزیر ورزش و جوانان برای تسریع در برگزاری انتخابات نوشته بودند، در آن زمان وزارت ورزش و جوانان دو ایراد گرفته بود که یکی از آنها بازنشستگان بود و دیگری اداره شدن پنج هیات استانی به صورت سرپرستی بود.

به گفته سرپرست فدراسیون کشتی در حال حاضر انتخابات سه هیات استانی برگزار شده و انتخابات دو هیات دیگر در آینده ای نزدیک برگزار می شود.

در نشست امروز در خصوص برگزاری پیکارهای کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی در شهر کرمانشاه و کشتی فرنگی در اندیمشک، بحث و گفتگو و در نهایت میزبانی این دو شهر قطعی شد.