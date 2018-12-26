سرپرست روابط عمومی استانداری مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مهدی از سوی احمد حسین زادگان به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری منصوب شد و در حکم صادره برای وی آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت کامل و دقیق قوانین و مقررات و بهره گیری از تجارب علمی و عملی خویش در ایفای وظایف محوله و خدمت به مردم موید و منصور باشید.

توفیق روز افزونتان را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت پیشبرد اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید از درگاه پروردگار خواستارم.

پیش از این احمد مظفری به عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران فعالیت داشته است.