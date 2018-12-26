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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

سرپرست روابط عمومی استانداری مازندران منصوب شد

سرپرست روابط عمومی استانداری مازندران منصوب شد

ساری - « عباس مهدی» در حکمی از سوی احمد حسین زادگان استاندار مازندران به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مهدی از سوی احمد حسین زادگان به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری منصوب شد و در حکم صادره برای وی آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت کامل و دقیق قوانین و مقررات و بهره گیری از تجارب علمی و عملی خویش در ایفای وظایف محوله و خدمت به مردم موید و منصور باشید.

توفیق روز افزونتان را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت پیشبرد اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید از درگاه پروردگار خواستارم.

پیش از این احمد مظفری به عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران فعالیت داشته است.

کد مطلب 4496342

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