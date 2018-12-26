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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

المیادین به نقل از منابع موثق؛

هدف قرار گرفتن فرماندهان حزب الله در حمله دیشب اسراییل کذب است

هدف قرار گرفتن فرماندهان حزب الله در حمله دیشب اسراییل کذب است

شبکه المیادین به نقل از منابع موثق، اخبار دروغ رسانه های غربی و صهیونیستی مبنی بر هدف قرار گرفتن تعدادی از فرماندهان حزب الله در یورش شب گذشته به سوریه، را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع موثق به المیادین اعلام کردند: آنچه رسانه های رژیم صهیونیستی درباره هدف قرار دادن فرماندهان حزب الله در سوریه منتشر کرده اند، نادرست است.

این منابع بیان کردند: آنچه نیوزویک از هدف قرار گرفتن فرماندهان حزب الله منتشر کرده، بی اساس است.

شایان ذکر است که تل آویو برای ترویج داستان ها و روایت های خیالی خود به رسانه های غربی روی می آورد و موضع عجیبی نیست که نیوزویک به نقل از یک نظامی عالی رتبه رژیم صهیونیستی ادعاهایی مطرح کند.

روزنامه صهیونیستی هارتص نیز مدعی شده بود که در حمله گذشته این رژیم تعدادی از فرماندهان حزب الله لبنان قبل از سوار شدن به هواپیمایی که قرار بود آنها را به تهران ببرد، هدف قرار گرفته اند.

معمولا روایت های بی اساس صهیونیست ها از منبع نظامی که هویت و درجه آن مشخص نیست، بیان می شود.

کد مطلب 4496344

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