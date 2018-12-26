توانمندسازی رسانه ها نیاز مهم جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حق شناس بعدازظهر چهارشنبه در یازدهمین جلسه مدیران کانون‌های بسیج رسانه استان با تاکید براینکه رسانه های ما باید در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی فعال باشند و واقعیت ها را به جای مطالب کذب، بزرگ نمایی کنند افزود: هم اکنون تمامی شهرستان های استان دارای کانون بسیج رسانه هستند و مازندران از این لحاظ از استان های برتر محسوب می شود.

وی افزود: بسیج رسانه باید در توانمندسازی رسانه ها تلاش کند ودر این راستا وظیفه مهمی بر عهده دارد و باید به رسالت انقلابی خود به درستی عمل کند و در عملیات فرهنگی امروز و عملیات آگاهسازی باید بیش از هر زمان دیگری وارد شد و با برنامه ریزی منسجم و با استفاده از اتاق فکر رسانه ها را هدایت کنند.

حق شناس یادآور شد: بسیج رسانه باید با ایمان، دینداری و تقوا، حساسیت نسبت به دشمن را در جامعه ایجاد کند و در زمینه آگاهی رسانی و روشنگری بیش از هر زمان دیگر وارد شود تا همگان با ماهیت دشمن و استکبار آشنا شوند و بدانند که دشمن از طریق نفوذ و تغییر ذائقه به دنبال ورود به کشور است.

وی تخصصی کردن اعضای فعال بسیج رسانه های را از مهمترین برنامه ها دانست و گفت:توانمندسازی خبرنگاران و توجه به آموزش آنان از نیازهای مهم جامعه است و بسیج رسانه وظیفه مهمی در این زمینه را بر عهده دارد و باید به رسالت انقلابی گری خود به درستی عمل کند.