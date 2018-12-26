مسئولان فرهنگی بر فضای مجازی برای کاهش ترویج خشونت نظارت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی گیلان که در دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان برگزار شد با اشاره به لزوم توجه به زیرساخت‌های فرهنگ عمومی، اظهارکرد: ایجاد زیرساخت‌ها در جامعه بسیار مهم و حائز اهمیت است.

آیت الله فلاحتی به سرمایه‌گذاری دشمن برای ایجاد ناهنجاری های اجتماعی در نظام مقدس اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز شاهد هجمه‌های گسترده به فرهنگ اسلامی- ایرانی هستیم که باید برای مقابله با توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه به وجود عدم آگاهی در زمینه مسائل تربیتی در سطح جامعه، افزود: باید در زمینه مسائل تربیتی و فرهنگی از سنین پایه و حتی دوران بارداری مادران توجه شده و برای آن برنامه‌ریزی شود.

امام جمعه رشت با بیان اینکه توجه به آموزه‌های دینی در زمینه فرهنگی بسیار تأثیرگذار است، بیان کرد: برپایی نماز در ایجاد انگیزه درونی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نقش مهمی دارد. والدین نیز باید در تربیت فرزندان به مسائل فرهنگی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی همچنین در ادامه به نقش مهم آموزش و پرورش در این حوزه اشاره و تصریح کرد: فرهنگ سازی باید از مهدهای کودک و پیش دبستانی آغاز شود. دستگاه‌های متولی فرهنگ به آموزش و پرورش در این زمینه کمک کنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه دشمن با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دنبال ترویج خشونت در جامعه برای از بین بردن بنیان‌های اخلاقی و فرهنگی است، افزود: مسئولان دستگاه‌های فرهنگی وظیفه دارند با رصد فضاهای مجازی و آموزش خانواده‌ها این توطئه خطرناک را خنثی کنند.

آیت الله فلاحتی تأکید کرد: تمامی موضوعات ۴۵ گانه بیان شده در حوزه مسایل فرهنگی ناشی از طلاق و خشونت‌های کلامی است. برنامه‌ریزی در این زمینه و توجه به این موارد سبب کاهش سایر آسیب‌های اجتماعی می شود.

وی به هفت راهکار ارائه شده در کاهش خشونت‌های کلامی در جامعه نیز اشاره کرد و افزود: پاسخگو نبودن نهادها و ایجاد عقده در مردم منجر به بروز پرخاشگری در جامعه می شود.

شناسایی ۴۷ اولویت فرهنگی در گیلان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز در ادامه این با اشاره به اینکه ۴۷ اولویت فرهنگی برای این استان مشخص شده است، اظهارکرد: خشونت کلامی و طلاق دو ناهنجاری اجتماعی است که از سوی شورای فرهنگ عمومی به صورت جدی در استان پیگیری می شود.

فیروز فاضلی خشونت کلامی یکی از لایه‌های خشونت در رفتار انسان‌ها است، افزود: ۵ دلیل برای بروز خشونت‌های کلامی در گیلان شناسایی شده است. افزایش مهاجرت از روستا به شهر و افزایش حاشیه نشینی که منجر به برخورد فرودست و فرادست می شود، از دلایل خشونت کلامی در استان است.

وی با بیان اینکه مهاجرت عاملی برای کاهش تاب آوری اجتماعی است، بیان کرد: اگر این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه یابد ۷۰ درصد جمعیت گیلان شهری می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با تأکید برلزوم آموزش‌های شهروندی در زمینه‌های مختلف، افزود: متاسفانه در فضاهایی که کنترل و نظارتی وجود ندارد برخی رفتارهای ناهنجار و مغایر فرهنگی اجتماعی انجام می دهد.