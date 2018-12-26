هشتمین همایش مهرمولانا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین همایش مهرمولانا با موضوع «صلح» میزبان مولوی پژوهانی از کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان و ترکیه است. این همایش هشتم و نهم دی ماه در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار می شود.

مهرمولانا عنوان رخدادی است که هر ساله به مناسبت بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد توسط موسسه سروش مولانا برگزار می شود و در این دوره کتابخانه ملی و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری با آن همکاری می کنند.

اسدالله شعور، مولوی پژوه افغان از تورنتو،‌ شکوفه اکبرزاده و سرو رسا رفیع زاده از کابل، علی تمیزال از قونیه، عدنان قارا اسماعیل اوغلو از آنکارا و نورعلی نوراف از تاجیکستان مهمانان این برنامه هستند. « رمزِ برتر در سخن مولانا»،‌ «مباحثی پیرامون مفاهیم مهر و محبت در مثنوی معنوی»،‌ « همزیستی مسالمت آمیز و ضرورت صلح در اندیشۀ مولوی» و « مولانا؛ از جنگ تا صلح، از صورت تا معنی» از محورهای سخنرانی های مهمانان این همایش است.

در روز دوم این همایش نیز مصطفی ملکیان با موضوع « ارتباط صلح درون و صلح بیرون از نظرگاه مولانا» و محمدعلی موحد با محور « صلح از نظرگاه مولانا» سخنرانی می کنند.