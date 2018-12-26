به گزارش خبرگزاری مهر، نشست آموزشی توجیهی برنامه اجرایی سند تحول بنیادین صبح امروز با حضور رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی، مدیران کل این سازمان و روسای ادارات مشارکت‌های مردمی همه استان‌های کشور، رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در این سازمان برگزار شد.

رئیس سازمان مداری و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در این نشست با تسلیت فوت دانش‌آموزان دختر مدرسه اسوه حسنه زاهدان، خبر داد: به دنبال این اتفاق تلخ که همه را اندوهگین کرد، بخشنامه تفویض اختیار مناطق در دو بند تایید صلاحیت و صدور مجوز لغو شد و از این به بعد صدور مجوز فقط در اختیار شورای نظارت استان و آن هم در سامانه صدور مجوز الکترونیکی انجام می‌شود. موسس باید همواره حضور مدام در مدرسه داشته باشد و نظارت کند.

زینی‌وند بیان کرد: ز همه استان‌ها می‌خواهم هر کاری دارند زمین بگذارند و در یک هفته نهایتا تا پایان هفته آینده وضعیت همه مدارس از جمله استحکام بنا، وضعیت گرمایشی و امنیت دانش‌آموزان را نظارت و بررسی و گزارش کنند. این هفته باید تمام هم و غم شوراها مساله نظارت بر مدارس به صورت فوری و به ویژه سیستم گرمایشی و استحکام بنا باشد.

رئیس سازمان مداری و مراکز غیردولتی اظهار کرد: باید نسبت به سلامت بچه‌های مردم سخت‌گیری کنید. امسال سیاست ما کیفیت‌بخشی به وضعیت مدارس از حیث پرورشی، آموزشی، فضای فیزیکی، رعایت قوانین، شفافیت امور مالی، تقویت همکاری با اولیا و ... است و باید مدارس موجود به یک استاندارد مطلوب برسند. باید بدانید که تا زمانی که سازمان نوسازی مدارس، استاندارد مدرسه را تایید نکرده است، عقد قرارداد با آن مدرسه غیرقانونی است. باید استاندارد فضای آموزشی تایید شود.

زینی وند اضافه کرد: اخیرا تصویب کرده‌ایم براساس ماده ۲ قانون مدارس غیردولتی به منظور تقویت رویکرد نظارت بر مدارس غیردولتی، قانونگذار در شورای نظارت همه معاونان را عضو کرده است و به همین خاطر، وظیفه نظارت بر مدارس غیردولتی به عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده و همه واحدهای آموزش و پرورش باید بر مدارس غیردولتی نظارت کنند.

وی گفت: همه واحدهای آموزش و پرورش وظیفه دارند متناسب با شاخص‌های بارز هر حوزه بروند و از مدارس غیردولتی بازدید و نظارت کنند. امسال باید استان‌ها و مناطق کارگروه تشکیل داده و الگوی شهریه را براساس شاخص‌های مشخصی تعیین کنند.