تخصیص ۶هزار میلیارد به بازآفرینی/سکونت۲۰میلیون نفر در۵میلیون واحد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری در اولین دوره آموزش بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به سالروز وقوع زلزله بم و از دست رفتن تعدادی از هموطنان بیان کرد: این حادثه زنگ خطر و هشداری برای توجه بیشتر مردم و مسئولان به موضوع ایمنی در حوزه شهری و زلزله بود تا از این پس در مسیر ساخت و سازها بیشتر به آن اهمیت دهند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۹۰ درصد از خاک ایران در نوار زلزله واقع شده و ۳۳ نوع از ۴۳ بلای طبیعی ثبت شده در جهان در کشور ما به وقوع می‌پیوندد، گفت: طی سال جاری بالغ بر ۱۲۰ زلزله بالای ۴ ریشتر در کشور حادث شده که تمامی آن‌ها و حتی حوادثی که احتمال وقوع آنها برای آینده پیش‌بینی می‌شود، بدون شک توجه خاص مدیران شهری به موضوع تاب‌آوری شهری و همچنین پایداری شهرها را می‌طلبد.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه بالغ بر ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در حدود ۲۰ درصد از مساحت شهری ساکن هستند، گفت: این بدان معناست که تراکم جمعیتی ساکنان محلات هدف بازآفرینی نسبت به سایر نقاط شهری کمی بالاتر بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: طبق مطالعات انجام شده ساکنان محلات هدف که رقمی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر را به خود اختصاص ‌می‌دهند در ۵ میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند که براساس اطلاعات اولیه جمع‌آوری شده حدود ۳.۵ میلیون واحد آن دچار بدمسکنی بوده و نیازمند نوسازی و مقاوم سازی هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی این مسئله را ضرورتی برای دولت جهت حرکت به سمت تدوین برنامه بازآفرینی شهری دانست و افزود: رئیس‌جمهوری در سی و نهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی اعلام کرد که ما صدای زلزله و مردم در زمان رویارویی با اینگونه مشکلات را شنیده و به همین دلیل تلاش داریم تا بخش قابل توجهی از مشکلات را در اجرای برنامه بازآفرینی شهری برطرف سازیم .

عشایری با اشاره به ضرورت تولید سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور طبق برنامه بازآفرینی شهری بیان کرد: برای تحقق‌پذیری این موضوع ۲ راهکار وجود دارد که تحقق برنامه اقدام مشترک برای توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی در محلات هدف و ورود توسعه‌گران (بخش خصوصی) به طور جدی در این محلات برای بخش مسکن از جمله آن به شمار می‌رود، راهکارهایی که خوشبختانه تاکنون تمامی ابزارهای اجرایی آن فراهم و به بخش‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر نکات لازم برای اجرای برنامه اقدام مشترک در سطح کشور به استانداران ابلاغ و شعار اصلی ما مبنی بر نگاه برنامه‌ای از نوع پایین به بالا به آن‌ها اعلام شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری طبق آئین‌نامه اجرایی مصوب برنامه اقدام مشترک دستگاه های ذی ربط در حوزه بازآفرینی شهری، هزینه ساخت و ساز برای توسعه‌گر در محلات هدف به ازای هر متر ۳۰۰ هزار تومان کمتر از سایر نقاط است که این تفاوت مربوط به هزینه‌های غیرساختمانی بوده و ربطی به هزینه مصالح ندارد.

عشایری در ادامه سخنان خود کاهش هزینه‌های غیرساختمانی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و همچنین اختصاص اراضی دولتی برای شتابدهی هرچه بیشتر به اجرای برنامه را اقدامات دولت برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه‌گر در این برنامه دانست و افزود: اختصاص اراضی دولتی و شهرداری‌ها در محلات هدف به برنامه بازآفرینی شهری به عنوان ابزاری جهت شتابدهی این برنامه مدنظر قرار گرفت که خوشبختانه درحال حاضر در برخی از شهرها انجام شده است.

این مقام مسئول در این خصوص تأکید کرد: نکته مهم آن است که تمامی مسیر گسل‌ها، نواحی باتلاقی، شبکه‌های فشار قوی و مناطق محتمل وقوع رانش که در شهرهای هدف مورد مطالعه قرار گرفته‌اند در اجرای پروژه‌ها مورد توجه است و اقدامات لازم جهت جلوگیری از اجرای هرگونه پروژه در این نقاط ممنوع اعلام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حمایت همه جانبه دولت از مجریان برنامه بازآفرینی در سراسر کشور بیان کرد: درحال حاضر نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این پروژه قرار گرفته که تمامی آن در بین استان‌ها توزیع شده است.

وی ادامه داد: از مبلغ اعلام شده ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای موضوع مسکن و ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی اختصاص پیدا کرده است که مسئولان استانی باید در استان هزینه‌کرد این منابع را بر عهده داشته باشند.