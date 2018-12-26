باید کلیت آموزش و پرورش مطابق با سند تحول بنیادین بازخوانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوید ادهم در نشست آموزشی توجیهی برنامه اجرایی سند تحول بنیادی که صبح امروز در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی برگزار شد، درباره این سند گفت: بحث جدی امروز ما در آموزش و پرورش اجرای سند تحول است و در این مسیر باید همه توان خود را به کار بگیریم. اهداف، مبانی و برنامه­‌های آموزش و پرورش باید بازخوانی شود تا به اهداف سند دست پیدا کنیم. آموزش و پرورش دیروز را نمی­‌شود به نام سند جا زد و به مردم ارائه کرد بلکه به نظر می­‌رسد باید کل آن را بازخوانی کرد.

دبیر شورای­ عالی آموزش و پرورش ادامه داد: ما باید مشارکت را یک رویکرد ببینیم که تمام امور آموزش و پرورش براساس آن تنظیم شود، خوشبختانه این رویکرد مشارکت در سند تحول بنیادین وجود دارد، اما متأسفانه باید بگویید فرهنگ مشارکت ضعیف است، مشارکت یک باور است و باید فرهنگ­ سازی شود.

وی افزود: اقتصاد دولتی دیگر جواب آموزش و پرورش را نمی‌­دهد. مشارکت درون و برون­‌سازمانی از رویکردهای مورد نظر ما است.

نوید ادهم تکوین و تعادل هویت را یکی از بحث­های مهم سند تحول دانست و بیان کرد: یکی از چرخش­‌های اصلی این است که آموزش و پرورش ما که امروز یک نظام آموزشی است باید به یک نهاد فرهنگی ـ تربیتی تبدیل شود. ما باید نسلی را تربیت کنیم که خروجی آن آدم­‌هایی باشند که سند تحول از ما خواسته است، انسجام ملی و هویت ملی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و اگر می­خواهیم ایران، ایران بماند باید هویت ملی تقویت شود. خیلی از کارها باید از آموزش و پرورش شروع شود. سنین کودکی و نوجوانی بهترین سن هویت­‌یابی است.

دبیر کل شورای ­عالی آموزش و پرورش کوچک‌انگاری آموزش و پرورش را یکی از بزرگترین مشکلات این حوزه دانست و اظهار کرد: متأسفانه مسئولان آموزش و پرورش را کوچک دیدند و بر روی آن سرمایه­‌گذاری نکردند و به همین خاطر رفتند در جاهای دیگر سرمایه­‌گذاری کردند و آدم‌­های حرفه­‌ای و قوی را به آن­جا بردند و همه این‌­ها باعث شد ما اکنون درگیر تهیه چهار بخاری باشیم.

وی هویت ایرانی را شامل ابعاد مختلف هویت قومی و محلی، هویت ایرانی، هویت اسلامی و هویت مدرن دانست و افزود: کار ما در آموزش و پرورش این است که بین این چهار مؤلفه توازن برقرار کنیم، قبل از انقلاب عده‌­ای تأکید بر افراطی­‌گری و ملیت‌­گرایی ایرانی داشتند و موفق نشدند، بعد از انقلاب هم افراط و تفریط در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب داشتیم و این‌ ­هم موفق نشد و اکنون ما باید تبیین دقیق مبانی نظری هویت اسلامی ایرانی، صیانت از زبان خط و ادبیات فارسی، توجه متوازن و متعادل به مؤلفه‌های هویت ایرانی اسلامی، تقویت نگرش مثبت به گذشته اسلام و ایران را در دستور کار قرار دهیم تا شاهد وضعیت بهتری باشیم.

نوید ادهم در پایان گفت: زمانی که ما ربع رشیدی داشتیم آکسفورد هم وجود نداشته است. فکر می‌­کنم که رسالت آموزش و پرورش از منظر سند تحول این است که گذشته، حال و آینده را به هم پیوند بزند.