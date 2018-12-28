تیم ملی بسکتبال به دنبال حریف تدارکاتی/۳پاسخ منفی و ۲پیشنهاد جدید

به گزارش خبرنگار مهر، گام بلند تیم ملی بسکتبال برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ چین در پنجره پنجم و با پیروزی برابر فیلیپین که در مانیل به دست آمد، برداشته شد. ملی پوشان کشورمان اما برای رهایی از هرگونه اما و اگر حضور در این رویداد جهانی باید در پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی، تا جایی که مقدور است دیدارهای نتیجه بخشی برابر ژاپن و استرالیا برگزار کنند.

این دو دیدار به ترتیب ۲ و ۵ اسفندماه در تهران برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال که نتیجه دیدار رفت مقابل هر دو تیم ژاپن و استرالیا را واگذار کرد، قصد دارد پیش از رویایی دوباره با آنها برگزار کننده دیدارهایی تدارکاتی باشد. برای کادر فنی تیم ملی بسکتبال با لحاظ کردن میزبانی در این دو دیدار و همچنین مسائل اقتصادی که بی تاثیر در برنامه ریزی ها نیست، اولویت برگزاری دیدارهای تدارکاتی در تهران است.

با لحاظ کردن همین مسئله، فدراسیون بسکتبال دعوتنامه سفر به ایران را برای سه تیم چین، نیوزلند و کره جنوبی که گزینه های اصلی کادر فنی به عنوان حریف تدارکاتی بودند، ارسال کرد.

چین که خود میزبان جام جهانی ۲۰۱۹ است و حضورش در این رقابت ها قطعی است. علاوه بر این تیم های نیوزلند و کره جنوبی هم برای این رقابت ها کسب سهمیه کرده اند اگرچه دیدارهای آنها تا پایان پنجره ششم انتخابی ادامه دارد. مسئولان بسکتبال این سه تیم با لحاظ کردن همین مسئله به دعوتنامه فدراسیون ایران برای سفر به تهران و برگزاری دیدارهای تدارکاتی پاسخ منفی داده اند.

همین موضوع باعث شده مدیران فدراسیون بسکتبال رایزنی با دیگر گزینه ها را در برنامه قرار دهند. لبنان و اردن گزینه های جدیدی هستند که فدراسیون بسکتبال متقاضی دیدار تدارکاتی میان تیم ملی آنها با تیم ملی کشورمان شده است.

مسئولان بسکتبال در رایزنی با همتایان اردنی و لبنانی خود، متقاضی میزبانی از ملی پوشان آنها شده اند این درحالی است که مدیران بسکتبال این دو کشور هم مشابه همین درخواست را دارند یعنی ترجیح می دهند میزبان تیم ملی ایران باشند.

در هر صورت رایزنی فدراسیون بسکتبال با لبنان و اردن برای انجام حداقل دو دیدار تدارکاتی تیم ملی پیش از پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی انجام شده اما هنوز به نتیجه مشخص و قطعی نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بسکتبال در حالی در تلاش برای مهیا کردن شرایط دیدار تدارکاتی است که دعوتنامه حضور در یک تورنمنت بین المللی را دریافت کرده بود. قرار بود این تورنمنت اواخر بهمن ماه و پیش از پنجره ششم به میزبانی امارات برگزار شود اما ظاهرا برگزاری آن به طور کلی منتفی شده است.