بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که آیا بازی های تدارکاتی در آستانه جام ملت های آسیا برای تیم ملی کافی بوده است یا خیر، گفت: اگر از نظر بخواهید اعتقاد دارم بازیهای تدارکاتی تیم ملی کم بود اما باید بپذیریم با شرایطی که ما داریم همین تعداد هم توانسته تا حدودی نقاط ضعف تیم ملی ما را برطرف کند.

وی تاکید کرد: بازی با فلسطین را ندیدیم و نمی توانیم در مورد آن قضاوت کنیم اما امیدوارم بتوانیم بازی با قطر را ببینیم و در مورد آن صحبت کنیم. البته بازی قطر و لبنان برای تیم ملی یک شبیه سازی برای جام ملت های آسیا است و این می تواند تجربه خوبی برای فوتبال ما باشد. اعتقاد دارم باید فشار لازم بر روی خط دفاع و هافبک ما بیاید تا آنها آبدیده تر شوند زیرا اگر به تیم هایی مثل ژاپن، استرالیا، کره و عربستان بازی کنیم شرایط برای ما سخت تر خواهد بود.

بهتاش فریبا در پاسخ به این سئوال که آیا می توانیم در جام ملت های آسیا به قهرمانی دست پیدا کنیم؟ گفت: امیدوارم این اتفاق بیافتد. نزدیک به ۸ سال است که کی روش با فوتبال ایران زندگی می کند و کاملا فوتبال ما را می شناسد. او با یکسری بازیکنان جوان شروع کرد که آن جوانان اکنون همه با تجربه شده اند و در خارج از کشور بازی می کنند. ملی پوشان از تجارب بالای بین المللی برخوردارند و حالا زمان آن رسیده که کی روش عیار خود را نشان بدهد.

وی ادامه داد: هماهنگی های ایجاد شده برای تیم ملی به درستی صورت گرفته و حالا باید منتظر نحوه بازی تیم ملی باشیم؛ اینکه آیا تیم ملی ما مثل همیشه بازی می کند یعنی بازی تدافعی و بسته را انجام می دهد یا این بار در جام ملت ها هجومی بازی می کند.

وی تاکید کرد: اگر به این فکر کنیم که می توانیم همانند سالهای گذشته به یمن و ویتنام گلهای زیادی بزنیم سخت در اشتباه هستیم. آنها تدارکات و سرمایه گذاری زیادی کرده اند و هدفشان قهرمانی در جام ملت های آسیا است. نباید یادمان برود که همین تیم ویتنام به تیم امید ایران ۴ گل زد و شگفتی ساز شد. بنابراین انتظار داریم با شناختی که کی روش از فوتبال ما دارد شاهد بازیهای خوبی از تیم ملی باشیم.

بازیکن پیشین تیم ملی در مورد درگیری های پیش آمده بین کی روش و مربیان لیگ برتری گفت: کار درستی نبوده و من این را نمی پسندم. شما در هیچ نقطه ای از دنیا پیدا نمی کنید که سرمربی تیم ملی و باشگاه ها با یکدیگر مشکل پیدا کنند! این وظیفه همه است که یکدل و یکرنگ آروزی موفقیت برای تیم ملی داشته باشند و من خجالت می کشم که بگویم سرمربی تیم ملی و مربیان باشگاهی در حساس ترین روزها با یکدیگر به مجادله می پردازند. البته غیبت سرمربی تیم ملی در دیدار فینال لیگ قهرمانان که بین پرسپولیس و کاشیما برگزار شد باعث شد تا تماشاگران زیادی برای دیدن بازیهای تیم ملی به ورزشگاه نیایند. وقتی ۲ هزار و ۵۰۰ تماشاگر به ورزشگاه می آیند به معنی این است که غیبت کارلوس کی روش در فینال لیگ قهرمانان باعث شد تا ۲۰ هزار تماشاگر طرفدار پرسپولیس را از دست بدهد.

بهتاش فریبا در پایان خاطرنشان کرد: این روزها انتظارات از فوتبال ما بالا است. حالا همه به تنها چیزی که فکر می کنند قهرمانی تیم ملی پس از ۴۳ سال است. امیدوارم کی روش بتواند به قهرمانی دست پیدا کند که در غیر این صورت باز هم باید ۴ سال دیگر حسرت بخوریم که یک مربی ۸ سال بر تیم ملی اشراف داشت، تدارکاتی خوبی را داشت اما نتوانست در پایان به قهرمانی دست پیدا کند.