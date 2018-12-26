معضل کودکان کار مهاجر در لرستان/ ۴۸۸ کودک کار شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زهرا توکلی ظهر چهارشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی لرستان در سخنانی با بیان اینکه هیئت وزیران برای ساماندهی کودکان کار در سال ۱۳۸۴ مصوبه و آئین نامه ای داشته است، اظهار داشت: در این آئین نامه ۱۱ دستگاه به عنوان متولی ساماندهی کودکان کار در نظر گرفته شده اند و این در حالیست که تنها سازمان بهزیستی به عنوان متولی در این زمینه شناخته می شود.

معضل کودکان کار مهاجر و غیر بومی در لرستان

وی در ادامه با بیان اینکه شناسایی اولیه ای در این رابطه صورت گرفته بود، گفت: بخشی از کودکان کار در سطح شهر بودند و ساماندهی آنها تبدیل به مطالبه عمومی شده بوده که به طور مجدد ارزیابی ها در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی لرستان با تاکید بر اینکه برخی از این کودکان کار مهاجر بودند و از شهرها و استان های اطراف به سطح شهرهای لرستان آمده بودند، گفت: بر اساس آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی بهزیستی لرستان، ۴۸۸ کودک کار در همه شهرستان های استان شناسایی شدند.

بهزیستی به تنهایی اقدام به تاسیس سه مرکز ساماندهی کودکان کار کرده است توکلی با اشاره به اینکه شناسایی، جذب، پذیرش و توانمند سازی کودکان خیابانی، علاوه بر بهزیستی بر عهده شهرداری ها، انجمن های خیریه، تشکل های غیر دولتی و نیروی انتظامی است گفت: در این راستا باید مراکزی برای ساماندهی این کودکان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه بهزیستی به تنهایی اقدام به تاسیس سه مرکز در سطح استان کرده است، افزود: دو مرکز ساماندهی کودکان کار در خرم آباد و یک مرکز در شهرستان بروجرد ایجاد شده است.

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به تشکیل ۳۰۷ پرونده برای کودکان کار در این مراکز، تصریح کرد: این اقدام در راستای پیگیری برای توانمندسازی این کودکان صورت گرفته است.

۵۸ کودک کار به چرخه تحصیل برگشتند

توکلی با اشاره به ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی، ثبت این پرونده ها در سامانه و ... گفت: در حال حاضر برای ۶۶ نفر از این کودکان مستمری برقرار شده است، ۹ نفر از مجموع ۴۸۸ نفر نیز تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند و وضعیت مابقی نیز پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته ۴۱۷ میلیون تومان برای تجهیز مراکز و خدمات مختلف این کودکان کار هزینه کرده ایم، گفت: پرداخت کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه معیشتی، برگزاری کارگاههای فنی و حرفه ای و ارائه این آموزش ها به ۱۱۰ نفر از مادران کودکان کار، رایزنی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال این مادران، اختصاص تسهیلات به کارگاهها و کارفرمایانی که جامعه هدف بهزیستی را تحت پوشش قرار می دهند و ... از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

لزوم پای کار آمدن همه دستگاه‌های متولی در زمینه ساماندهی کودکان کار مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به ارائه خدمات درمانی رایگان از سوی بیمارستان شفا به ۲۱۰ نفر از این افراد، بیان داشت: همچنین با همکاری آموزش و پرورش ۵۸ نفر از کودکان کار که از تحصیل باز مانده بودند به چرخه تحصیل برگشتند.

توکلی با اشاره به اجرای برنامه های ورزشی و فرهنگی برای کودکان کار، تصریح کرد: برگزاری ۳۰ جلسه آموزشی پیشگیری از اعتیاد، ارائه مهارت های زندگی، فرزند پروری و بیماری های پر خطر برای این کودکان و خانواده های آنها نیز انجام شده است.

وی، بر لزوم پای کار آمدن همه دستگاههای متولی در این زمینه تاکید کرد.