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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۷

رئیس اتاق بازرگانی فارس:

فعالین اقتصادی نباید هزینه اقدامات سیاسی را پرداخت کنند

فعالین اقتصادی نباید هزینه اقدامات سیاسی را پرداخت کنند

شیراز _ رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: هزینه اقدامات سیاسی کشور را نباید فعالین اقتصادی پرداخت کنند در حالیکه تحریم ها فقط ۱۰ درصد باعث بروز مشکلات فعلی اقتصاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسم روز صادرات استان فارس افزود: تبریک میگویم که صادرکنندگان فارس با وجود همه مشکلات حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا صادر کردند گرچه پتانسیل فارس بسیار بیشتر است.

وی ادامه داد:  همه مشکلات امروز ما در فارس ملی است و موضوع و چالش داخلی نداریم و امروز همه گروه های سیاسی در فارس همدل و یکصدا برای موفقیت تلاش می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس یادآور شد: در هیچ کجای دنیا با ارزشتر از فعالین اقتصادی نداریم و بیشترین فشار را در کشور بر روی همین گروه داریم.

رازقی افزود: هر روز یک سلطان مشخص می شود اما برای صادرکننده که راهی برای انتقال ارز ندارد و هر روز با مشکل مواجه شده،  چوب تهدید داریم  که نتیجه نمی دهد.

وی ادامه داد: نتیجه این تهدیدها این است که صادرکنندگان بزرگ کاری انجام ندهند و یا با کارت های یکبار مصرف صادرات انجام می دهند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس یادآور شد: فارس صادرکننده رب گوجه فرنگی است که به دلیل همین بخشنامه ها با مشکلات فراوان مواجه هستیم.

رازقی تاکید کرد: هزینه اقدامات سیاسی حکومت را به چه دلیل باید بخش خصوصی بپردازد این موضوع باید رسما اعلام شود که بخش خصوصی تصمیم گیری برای خودش داشته باشد.

وی یادآور شد: دلیل ندارد تولیدکنندگان همواره با مشکل مواجه هستند اما سود به جیب دلالان و واسطه ها برود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: در کجای دنیا اینگونه معادله مطرح می کنند که در کشور ما وجود دارد تحریم ها در کشور ما ۱۰ درصد هم تاثیر ندارد بلکه بخشنامه ها و مصوبات داخلی باعث بروز مشکل است.

رازقی ادامه داد: تولیدکنندگان در حال تعطیل کردن هستند و سپس دستگاه قضایی و انتظامی با موج بیکاری و تخلف چه خواهند کرد.

وی تاکید کرد: در کشور ۷ نرخ ارز وجود دارد در حالیکه باید وضعیت نرخ ارز مشخص شود و این مشکلات به دلیل این است که واحدهای خصولتی برای دولت تکلیف مشخص می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: نرخ ارز تک رقمی شود فساد از بین می رود، اقتصاد امروز علم است و با راه های امنیتی نیز نمی شود اقتصاد را کنترل کرد.

کد مطلب 4496384

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