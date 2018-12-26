فعالین اقتصادی نباید هزینه اقدامات سیاسی را پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسم روز صادرات استان فارس افزود: تبریک میگویم که صادرکنندگان فارس با وجود همه مشکلات حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا صادر کردند گرچه پتانسیل فارس بسیار بیشتر است.

وی ادامه داد: همه مشکلات امروز ما در فارس ملی است و موضوع و چالش داخلی نداریم و امروز همه گروه های سیاسی در فارس همدل و یکصدا برای موفقیت تلاش می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس یادآور شد: در هیچ کجای دنیا با ارزشتر از فعالین اقتصادی نداریم و بیشترین فشار را در کشور بر روی همین گروه داریم.

رازقی افزود: هر روز یک سلطان مشخص می شود اما برای صادرکننده که راهی برای انتقال ارز ندارد و هر روز با مشکل مواجه شده، چوب تهدید داریم که نتیجه نمی دهد.

وی ادامه داد: نتیجه این تهدیدها این است که صادرکنندگان بزرگ کاری انجام ندهند و یا با کارت های یکبار مصرف صادرات انجام می دهند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس یادآور شد: فارس صادرکننده رب گوجه فرنگی است که به دلیل همین بخشنامه ها با مشکلات فراوان مواجه هستیم.

رازقی تاکید کرد: هزینه اقدامات سیاسی حکومت را به چه دلیل باید بخش خصوصی بپردازد این موضوع باید رسما اعلام شود که بخش خصوصی تصمیم گیری برای خودش داشته باشد.

وی یادآور شد: دلیل ندارد تولیدکنندگان همواره با مشکل مواجه هستند اما سود به جیب دلالان و واسطه ها برود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: در کجای دنیا اینگونه معادله مطرح می کنند که در کشور ما وجود دارد تحریم ها در کشور ما ۱۰ درصد هم تاثیر ندارد بلکه بخشنامه ها و مصوبات داخلی باعث بروز مشکل است.

رازقی ادامه داد: تولیدکنندگان در حال تعطیل کردن هستند و سپس دستگاه قضایی و انتظامی با موج بیکاری و تخلف چه خواهند کرد.

وی تاکید کرد: در کشور ۷ نرخ ارز وجود دارد در حالیکه باید وضعیت نرخ ارز مشخص شود و این مشکلات به دلیل این است که واحدهای خصولتی برای دولت تکلیف مشخص می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: نرخ ارز تک رقمی شود فساد از بین می رود، اقتصاد امروز علم است و با راه های امنیتی نیز نمی شود اقتصاد را کنترل کرد.