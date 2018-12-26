به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی چهارشنبهشب در بدو ورود به بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه سفرهای استانی این هفته در خدمت مردم و مسئولان استان بوشهر هستیم.
وی در ارتباط با هدف سفر به استان بوشهر بیان کرد: در همه سفرها به استانهای مختلف جلسات متعددی را میگذاریم و در شورای تامین و ستاد اقتصاد مقاومتی گزارشها را میگیریم و برای رفع مسائل تلاش خواهیم کرد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این نشستها مسائلی که قابل حل باشد را تلاش میکنیم که حل شود و مسائلی که باید در دولت مصوب شود نیز احصا کرده و با طرح در هیئت دولت به دنبال حل آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه همه مسئولان باید تلاش کافی را برای خدمت به مردم داشته باشند، افزود: از همه ظرفیتها برای ارائه بهترین خدمات به مردم استفاده میکنیم و امیدواریم خداوند به توفیق توسعه خدمات را بدهد.
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