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۵ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۳۷

وزیر کشور:

وضعیت اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر بررسی می‌شود

وضعیت اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر بررسی می‌شود

بوشهر - وزیر کشور گفت: وضعیت اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی چهارشنبه‌شب در بدو ورود به بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه سفرهای استانی این هفته در خدمت مردم و مسئولان استان بوشهر هستیم.

وی در ارتباط با هدف سفر به استان بوشهر بیان کرد: در همه سفرها به استان‌های مختلف جلسات متعددی را می‌گذاریم و در شورای تامین و ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش‌ها را می‌گیریم و برای رفع مسائل تلاش خواهیم کرد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این نشست‌ها مسائلی که قابل حل باشد را تلاش می‌کنیم که حل شود و مسائلی که باید در دولت مصوب شود نیز احصا کرده و با طرح در هیئت دولت به دنبال حل آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه همه مسئولان باید تلاش کافی را برای خدمت به مردم داشته باشند، افزود: از همه ظرفیت‌ها برای ارائه بهترین خدمات به مردم استفاده می‌کنیم و امیدواریم خداوند به توفیق توسعه خدمات را بدهد.

کد مطلب 4496390

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