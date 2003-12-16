حذف يارانه هاي دارويي مورد نظر مجلس نبوده است

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" تغييرات نرخ دارو به صورت ناگهاني و تحميل هزينه هاي گران ناشي از اين نوسات تاثيرات رواني منفي در جامعه و مردم ايجاد مي كند."

دكتر محمد علي كوزه گر نسبت به مصوبه مجلس مبني بر حذف يارانه هاي دارويي اظهار بي اطلاعي كرد و ادامه داد:" يارانه دارو بايد به جاي آنكه در اختيار كارخانجات توليد كننده دارو قرار گيرد ، در اختيار سازمانهاي بيمه گر قرار گيرد تا به اين ترتيب هيچ گونه هزينه اي بر دوش مردم تحميل نشود."