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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۲۱

عضو كميسيون بهداشت و درمان در گفتگو با "مهر":

حذف يارانه هاي دارويي مورد نظر مجلس نبوده است

حذف يارانه هاي دارويي مورد نظر مجلس نبوده است

حذف يارانه هاي دارو يي مورد نظر مجلس نبوده ، بلكه آن چيزي كه در مورد يارانه هاي دارويي مورد نظر مجلس بوده و هنوز نيز مطرح است، نحوه پرداخت يارانه هاي دارويي است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" تغييرات نرخ دارو به صورت ناگهاني و تحميل هزينه هاي گران ناشي از اين نوسات تاثيرات رواني منفي در جامعه و مردم ايجاد مي كند."

دكتر محمد علي كوزه گر نسبت به مصوبه مجلس مبني بر حذف يارانه هاي دارويي اظهار بي اطلاعي كرد و ادامه داد:" يارانه دارو بايد به جاي آنكه در اختيار كارخانجات توليد كننده دارو قرار گيرد ،  در اختيار سازمانهاي بيمه گر قرار گيرد تا به اين ترتيب هيچ گونه هزينه اي بر دوش مردم تحميل نشود."

  

 

کد مطلب 44964

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