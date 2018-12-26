آمریکا همواره به دنبال راه اندازی فتنه جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت ۹ دی ضمن تسلیت به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی شاهرودی، سالروز زلزله بم و تعدادی از دانشجویان که در حادثه رانندگی در دانشگاه جان خود را از دست دادند، اظهار داشت: این ایان مصادف است با کربلایی ۴ و ۵ که تعداد زیادی از برادران ما در این دو عملیات شهید شدند.

وی با اشاره به اینکه در آستانه ۹ دی قرار داریم، افزود: از ۹ دی تا ۱۹ دی دهه بصیرت نام گذاری شده و دهه بصیرت را گرامی می داریم. امیدواریم با بصیرت بیشتر، آگاهی قوی تر، به هنگام و به موقع عمل کردن نقش خود را به عنوان انسان مسلمان انقلابی ادا کنیم و مدیون شهدا و اسلام و نظام نباشیم.

ابوحمزه تصریح کرد: یک چیزی حدود چهار فتنه در خلال ۳۰ سال گذشته داشته ایم؛ فتنه سال ۸۷، فتنه سال ۸۸، فتنه دی ماه سال ۹۶ و حرکتهایی که امسال در دستور کار دشمن قرار دارد. دشمن در صدد است در فضای مجازی به عناوین مختلف قشرهای مختلف را فراخوان داده و به اعتصاب بکشاند و در مقابل نظام قرار دهند و به تعبیر مقام معظم رهبری همچنان این حرکت در دستور کارشان برای سال آینده هم قرار دارد.

وی بیان داشت: می طلبد شما خبرنگاران که در عرصه رسانه و اطلاع رسانی به مردم فعالیت دارید مراقب و مواظب باشید و آگاهی، بصیرت و شناخت به مردم بدهید و با شناختی که مردم با قلم شما پیدا می کنند تحت تاثیر القاعات دشمن قرار نگیرند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با طرح این پرسش که چرا این فتنه ها ایجاد شده و بعضی از افرادی که جزو خواص انقلاب و جامعه بودند وارد این عرصه ها شدند و آیا حرکت های آنها به نفع یا ضرر انقلاب شد؟ گفت: در پاسخ به چرایی وجود فتنه ها باید گفت که دشمنان اسلام در راس آنها استکبار، آمریکا، انگلیس، صهیونیست ها، دولتهای مرتجع منطقه مثل عربستان، امارات و جریان های وابسته به آنها مانند سلطنت طلب ها، منافقین و ...به این جمع بندی رسیدند که یک جنگ روانی تمام عیار علیه انقلاب اسلامی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: همه تلاش های دشمنان در داخل و خارج از کشور به ویژه در عرصه رسانه با دو هدف کلی عدم کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و ایجاد یاس و ناامیدی در افکار عمومی جامعه انجام می شود.

اعتراف آمریکا به شکست در سوریه

ابوحمزه عنوان کرد: این دو مطلب را با جنگ روانی و بهره گیری از رسانه به خورد جامعه ما، کشورهای منطقه و سایر ملت های مسلمان و مستضعف می دهند و علت این اقدام دشمنان پیشروی با سرعت انقلاب اسلامی است.

ابوحمزه با اشاره به اینکه چرا آمریکایی ها رسما در هفته جاری اعلام کردند که ما از سوریه می خواهیم خارج شویم؟ گفت: آمریکا بعد از چند دهه تلاش و هزینه کرد هفت هزار میلیارد دلار به تعبیر خودشان هیچ چیزی به دست نیاوردند و الان از سوریه خارج می شوند و خودشان هم اعلام کردند که پیروز این میدان جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: این اتفاقاتی در حال رخ دادن است نشانگر قدرت و صدور انقلاب اسلامی است؛ سالانه ۲۰ هزار یهودی مسیحی و ادیان دیگر شیعه می شوند و همه این اتفاقات مبارک به برکت انقلاب است.

مشکلات اقتصادی داخل کشور رفع می شود

ابوحمزه افزود: انقلاب اسلامی به سرعت مسیر خود را برای رسیدن به هدف نهایی می پیماید و اصلا توقفی در انقلاب وجود ندارد و این مشکلاتی که در کشور وجود دارد به ویژه مشکلات اقتصادی حل می شود و من این را تحقیقا و تجربتا بیان می کنم.

وی عنوان کرد: بحث ارز، سکه، تورم، اشتغال، ازدواج، آسیب های اجتماعی، طلاق این مسائل حل می شود و این مسائل چیزی نیست که انقلاب اسلامی که اکنون به سرعت دارد دلها، قلوب و افکار را تسخیر می کند را متوقف کنند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اینکه عمده مشکلاتی موجود در کشور به دلیل ضعف مدیریتی است، تصریح کرد: بحث تحریم ۳۰ درصد بر اقتصاد تاثیر گذاشته و ۷۰ درصد مشکلات کشور به دلیل ضعف مدیریتی است.

وی گفت: اگر مدیران به صورت جهادی و انقلابی حرکت کنند مشکلات کشور را راحت می شود همانگونه که در خیلی از عرصه ها این اتفاق رخ داده است.

ابوحمزه عنوان کرد: آمریکایی ها و عواملشان در منطقه و داخل کشور به دلیل ترسی و وحشتی که از انقلاب اسلامی دارند هر روز فراخوان می دهند فلان قشر به خیابان ها بیایند و یا هر روز یک فتنه در دستور کارشان قرار می دهند.