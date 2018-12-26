ورود سامانه سرد بارشی به گلستان/دمای هوا ۱۴ درجه کاهش می یابد

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشتر شهرهای استان گلستان امروز (چهارشنبه) افزایش دمای ۶ تا هشت درجه ای را تجربه کردند.

مدیرکل هواشناسی گلستان از ورود سامانه سرد بارشی در روز جمعه به استان گلستان خبر داد و افزود: بارندگی متناوب، ریزش برف در ارتفاعات، وزش باد نسبتا شدید، مواج شدن دریا و مه آلودگی از جمله پیامدهای این سامانه سرد بارشی است.

وی اظهار کرد: با ورود این سامانه سرد دمای هوا بین ۱۲ الی ۱۴ درجه کاهش پیدا کرده و به دلیل تداوم بارش ها احتمال آب گرفتگی برخی از معابر عمومی دور از انتظار نیست.

داداشی گفت: با توجه به بارش برف در ارتفاعات گلستان و وقوع مه غلیظ احتمال اختلال در تردد جاده ای وجود دارد.

وی افزود: این سامانه تا پایان روز شنبه به فعالیت خود در سطح استان گلستان ادامه خواهد داد و از روز یکشنبه شاهد جو نسبتا پایدار در استان خواهیم بود.