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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

از سوی سازمان خصوصی سازی اعلام شد؛

پاسخ به پرسش‌های مشمولان سهام عدالت

پاسخ به پرسش‌های مشمولان سهام عدالت

بخش مرتبط با پرسش مشمولان سود سهام عدالت و پاسخ های داده شده به آنها، در سامانه سهام عدالت بروزرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، بخش مرتبط با پرسش مشمولان و پاسخ های داده شده به آنها، در سامانه سهام عدالت در راستای اطلاع رسانی بیشتر به عموم مردم، رسانه ها، مشمولان و علاقه مندان به مباحث مرتبط با سهام عدالت بروزرسانی شد.

بر این اساس مخاطبان می توانند با مرجعه به بخش مربوطه در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از این اطلاعات بهره مند شوند.

 عضویت مشمولان سهام عدالت و شرایط آن، خرید و فروش و ارزش سهام عدالت، اطلاعات مرتبط با مشمولین و پرداخت سود سهام عدالت محورهای اصلی این بخش را تشکیل می دهند که در خصوص آنها پرسش های متداول مشمولان مطرح و به آنها پاسخ داده شده است.

کد مطلب 4496409

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    نظرات

    • یاسر اسدی IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام. چرا سود کارگرارو نمیدین؟ تورو خدا سود کارگرارو بدید.
    • یاسراسدی IR ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
      0 0
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      شایدبگیداین کارگر اینقدر پیام میده با ۸۰-۹۰ هزار تومان پول‌دار میشه! نه نمیشم ولی میتوانم شیرخشک بچمو بخرم.
    • یاسر اسدی IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      چرا سود بقیه قشرها را نمیدهید؟ ما هم مریض اورژانسی داریم. بعد از سال به چه دردمان میخوره. خودتو یک دقیقه جای کسی بگذارید که داره از درد به خودش می پیچه. تورو خدا تورو به مولاعلی سود مارو بدید. خواهش میکنم

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