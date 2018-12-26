به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، بخش مرتبط با پرسش مشمولان و پاسخ های داده شده به آنها، در سامانه سهام عدالت در راستای اطلاع رسانی بیشتر به عموم مردم، رسانه ها، مشمولان و علاقه مندان به مباحث مرتبط با سهام عدالت بروزرسانی شد.

بر این اساس مخاطبان می توانند با مرجعه به بخش مربوطه در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از این اطلاعات بهره مند شوند.

عضویت مشمولان سهام عدالت و شرایط آن، خرید و فروش و ارزش سهام عدالت، اطلاعات مرتبط با مشمولین و پرداخت سود سهام عدالت محورهای اصلی این بخش را تشکیل می دهند که در خصوص آنها پرسش های متداول مشمولان مطرح و به آنها پاسخ داده شده است.