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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

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تشییع و خاکسپاری آیت الله هاشمی شاهرودی در قم

تشییع و خاکسپاری آیت الله هاشمی شاهرودی در قم

قم -مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله هاشمی شاهرودی با حضور اقشار مختلف مردم، طلاب و فضلا و جمعی از مسئولان در قم برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، پیکر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ظهر چهارشنبه پس از اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب در مصلی امام خمینی(ره) تهران به قم و مسجد امام حسن عسکری(ع) منتقل شد.

پیکر این عالم ربانی با حضور گسترده طلاب و اساتید حوزه، مسئولان کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع شد و پس از طواف گرد ضریح مطهر کریمه اهل بیت(ع) در مسجد بالاسر حرم و در جوار مراجع تقلید فقید شیعه و علمای مدفون در این مکان آرام گرفت.

فیلم از مهدی بخشی سورکی

کد مطلب 4496415

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