۸۵۰۰ واحد مسکونی جدید در بهارستان تا سال ۹۹ احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله طاهرخانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز تفاهم نامه میان شرکت عمران بهارستان و انجمن انبوه سازان اصفهان به منظور احداث هشت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در این شهر تا سال ۹۹ در حالی امضاء می شود که در واقع آغازی بر یکی از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید در حوزه برنامه تولید و عرضه مستقیم است.

وی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته دولت تدبیر و امید درگیر یکی از پروژه های مهم کشور یعنی به اتمام رساندن ساخت مسکن مهر درشهرهای مختلف بود، افزود: در طول این مدت توان مجموعه دولت و شهرهای جدید به این امر اختصاص یافت و سعی کردیم این وظیفه به نحو احسن و با کیفیت مناسب انجام شود.

معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدیدبیان داشت: در شهر بهارستان مساکن مهر با مصالح با کیفیت ساخته شده و شرکت عمران شهر بهارستان نیز در ادامه بر جبران خدمات و کمبود در سایت‌ها دقت کافی را ملزوم داشته است.

وی ادامه داد: البته هنوز کمبودهایی در این راستا وجود دارد و تکمیل خدمات روبنایی در مساکن مهر مورد نیاز استتا این بناها تبدیل به محیط بهتر و با کیفیت‌تری برای زندگی شهروندان بهارستانی شود.

طاهرخانی با اشاره به اینکه در سال های گذشته ابتکارات خوبی در مساکن مهر با هدف فراهم سازی شرایط مناسب زندگی داشتیم، ابراز داشت: با وجود اتمام بخش عمده‌ای از مساکن مهر در کشور ماموریت ما هنوز کامل نشده است و باید در راستای ارتقای آنها کار کنیم.

ساخت ۲۰۰ هزار مسکن مهر در ۲۱ شهر جدید کشور تا سال ۹۹

وی با اشاره به اینکه مطابق برنامه‌های جدید در حال انجام ما باید ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر در ۲۱ شهر جدید کشور را تا سال ۹۹ به اتمام برسانیم، ابراز داشت: پیش از این ساخت ۵۰۰ واحد از این تعداد شروع شده است.

معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید بیان داشت: امروز نیز در قالب یک تفاهم نامه ساخت هشت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی دربهارستان امضاء می شود و انتظار داریم تا دهه فجر این تفاهم نامه به قرارداد تبدیل و کلنگ زنی عملیات اجرایی آن در شهر بهارستان انجام شود.

دو و نیم میلیون خانه خالی در مناطق برخوردار کشور وجود دارد

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این ما دو و نیم میلیون خانه خالی در مناطق برخوردار داریم که اقشار کم درآمد به آنها دسترسی ندارند، گفت: برای ما مهم است که دولت برای آرامش در بازار و تحرک بخشی به عرضه تولید مسکن پیش قدم شود و با همکاری مجموعه انبوه سازان تحرک جدیدی زا در سطح کشور رقم بزنیم.

طاهرخانی با بیان اینکه بهارستان شهری است که کم کم به مرحله بلوغ و شکوفایی می رسد، ابراز داشت: هم اکنون این شهر جمعیت حدود ۱۰۰ هزار نفر ساکن دارد و با برنامه های جدید پیش رو در سالهای آینده به یقین جمعیت بیشتری از سکنی گزیدن در این شهر استقبال می‌کنند.

وی افزود: بر این اساس ایجاد نظام حمل ونقل میان بهارستان و اصفهان موضوع مهمی برای این شهر است، البته ایجاد زیرساخت‌های مترو از سالهای گذشته آغاز و زیرسازی تا ۹۰ درصد تکمیل شده است.

راه اندازی مترو بهارستان اولویت کاری شرکت عمران شهر جدید بهارستان است

معاون وزیر راه با بیان اینکه راه اندازی مترو بهارستان اولویت کاری شرکت عمران شهر جدید بهارستان است، ابراز داشت: توسعه مترو در سالهای گذشته با استفاده از منابع دولتی به تنهایی انجام شد اما ظرفیت جدیدی توسط دولت فراهم شده است تا از این پس در قالب پروژه های مشارکتی این کار انجام شود.

وی با بیان اینکه دولت این امکان را می دهد که ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه مشارکتی در این طرح ها تعریف شود و شرکا پس از طی مراحل لازم از بانک ها تسهیلات دریافت کنند، ابراز داشت: بدین ترتیب بخشی از اراضی بابت سرمایه ای که بخش خصوصی به میان می آورد در اختیار مشارکت کننده قرار گرفته و بخشی نیز در قالب خرید خدمت و صرفه جویی در مصرف انرژی بازگردانده می شود.

پیگیری برای تأمین اعتبار مترو بهارستان از منابع داخلی و ملی در حال انجام است

طاهرخانی با اشاره به اینکه امسال نخستین مدل از پروژه های مشارکتی ریلی را در بهارستان اجرایی می شود، ابراز داشت: پیگیری برای تأمین اعتبار مترو بهارستان از منابع داخلی و ملی در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید تصریح کرد: البته پروژه های ریلی به طور معمول پروژه های اقتصادی نیستند اما ایستگاه مترو بهارستان و مجموعه پیرامونی آن می تواند به عنوان یک پروژه اقتصادی مهم در سالهای آینده مطرح باشد.

معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید با بیان اینکه اتفاقات مهم دیگری که باید در این شهر رقم بزنیم ایجاد محور میانی بهارستان است، گفت: در این راستا باید تمام هنر شهرسازی خود را در این محور پیاده سازی کرده و شهر بهارستان را به عنوان الگو مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه باید بهارستان را به سمت شهر پایدار هدایت کنیم، گفت: هویت شهری بهارستان باید با ایجاد محور میانی در این شهر به شکل کامل شکل بگیرد و رویکردهای نوین شهرسازی مانند حمل و نقل پاک، بحث های سلامتی توسعه فعالیت های اجتماعی - فرهنگی باید در بهارستان با تعامل و همکاری مناسب میان مسئولان شهری و استانی رخ دهد.

طاهرخانی با تاکید بر اینکه امروز باید همه تلاش خود را به کار ببندیم تا شاهد افزایش کیفیت در شهرهای جدید باشیم، ابراز داشت: زمانی که جمعیت یک شهر به حدود ۱۰۰ هزار نفر می رسد فعالیت های مذهبی، ورزشی فرهنگی، درمانی و غیره در آن به درستی شکل می گیرد.

ضرورت ایجاد هویت و برند خاص برای بهارستان

وی با اشاره به ضرورت ایجاد هویت و برند خاص برای بهارستان از میان کارکردها و ویژگی‌های خاص استان اصفهان ابراز داشت: ما هر بار در سفر به بهارستان با یک حرکت جدید روبرو می شویم و امیدواریم افتتاحات مناسبی نیز در دهه فجر داشته باشیم.

معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید با تاکید بر اینکه باید ابتکارات جدید در مجموعه شهرهای جدید داشته و منابع داخلی و رایزنی در این راستا را اهرم حرکت خود قرار دهیم، گفت: با توجه به اینکه امسال در لایحه بودجه ۹۸ توجه ویژه به حمل و نقل ریلی در قالب مشارکت بین بخشی شده است و بر این اساس باید برنامه و مدل برای شهرهای جدید مانند بهارستان ر از هم اکنون طرح ریزی کنیم.

طاهرخانی در ارتباط با ساخت بیمارستان در بهارستان نیز ابراز داشت:‌ آمادگی داریم زمین دولتی در اختیار سرمایه گذار بخش خصوصی برای ساخت بیمارستان قرار دهیم و بر این اساس زمین مناسب به قیمت منطقه ای واگذار خواهد شد.