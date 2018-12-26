به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جمالی عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی ایمنی اظهار کرد: ۱۵ کارگروه تخصصی ذیل شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری گلستان برای کاهش حوادث و بلایای طبیعی فعال است.

وی با یادآوری این که چهار فرآیند در حوزه کاهش بلایای طبیعی دنبال می شود، افزود: پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی چهار فرآیندی است که توسط کارگروه های مختلف این شورا در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان تاکید کرد: باید وقت و انرژی بیشتری را در حوزه پیشگیری و آمادگی صرف کنیم چراکه این حوزه کم هزینه تر و آسان تر است.

وی با بیان این که مدیران دستگاه های اجرایی باید آمادگی و توانمندی لازم برای مقابله با حوادث را داشته باشند، متذکر شد: در کنار این مهم، آگاهی بخشی و توانمندی مردم نقش اثرگذاری در کاهش بلایای طبیعی دارد.

وی ادامه داد: تاکنون در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم کم کار کرده ایم و فعالیت ها در حوزه اموزش چشمگیر نبوده است.

وی به چالش هماهنگی بین دستگاهی در این حوزه هم اشاره و بیان کرد: در ۹۰ درصد آتش سوزی های مراتع و جنگل های استان گلستان، عوامل انسانی مقصر بوده اند و همین امر کافی است تا بر روی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بیش از پیش کار کنیم.

به گفته جمالی هرچند ما نام بلایا و حوادث طبیعی را بر آن نهاده ایم اما بخش قابل توجهی از حوادث این حوزه به دلیل مداخلات نادرست انسانی رخ داده است.

وی اضافه کرد: تجاوز به حریم رودخانه ها، از بین رفتن مسیر رودخانه ها و ... باعث شده گلستان شاهد سیلاب های زیادی باشد و هنوز نتوانسته ایم بیمه خسارت و حوادث را در استان اجباری کنیم.