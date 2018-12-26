چرا خیابان "ویلا"، "نجات الهی" شد؟

ویدئومهر: با اینکه هنوز اهالی سن و سال دار شهر عادت دارند که کوچه و خیابان‌های این شهر را با اسم خاطرات دوران جوانی و نوجوانی‌شان صدا بزنند اما چند دهه‌ای می‌شود که خیابان‌های این شهر را بنا به اتفاقات بزرگی که اهالی‌اش آن را در گذر تاریخ رقم زده‌اند نامگذاری می‌کنند. از اسم شهدای هشت سال دفاع مقدس و شخصیت‌های بزرگ گرفته تا سالروز واقعه‌های مهم ملی و مذهبی.

به دنبال همین موضوع یکی از این خیابان‌ها خیابان شهید کامران نجات الهی است. منطقه‌ای که قدیمی‌های تهران آن را به نام منطقه «ویلا» می‌شناسند. اما حکایت نامگذاری این گذر به نام این استاد دانشگاه به تحصن او به همراه دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنینک در دی ماه سال ۵۷ برمی‌گردد؛ که در نهایت استاد نجات‌الهی حین سخنرانی بین جمعیت مورد تیراندازی و اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

امروز چهلمین سالگرد شهادت این استاد دانشگاه است. شخصیتی که حالا سالیان سال است، عابران و دانشجویان با گذر در این خیابان قدیمی یاد و خاطره این شهید را در ذهنشان زنده نگه می‌دارند.