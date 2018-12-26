گردهمایی اقوام غرب تهران با سخنرانی لاریجانی در قدس برگزار می شود

محمد محمودی شاه نشین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گردهمایی اقوام غرب تهران در تالار باغ ملی شهرستان قدس با حضور ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سخنرانی علی لاریجانی رییس مجلس برگزار می شود.

وی با بیان این که شهرستان های تهران عموما مهاجر پذیر بوده و از تمام استان های کشور مهاجر دارد، گفت: به همین دلیل از نمایندگان این استان ها در مجلس شورای اسلامی و نیز بزرگان اقوام ساکن در غرب استان تهران دعوت کردیم، تا مشکلات مناطق مهاجرنشین مطرح شده و نیز مباحث مترو، ساخت بیمارستان های ۳ شهرستان ملارد، قدس و شهریار و نیز دیگر مطالبات و مشکلات شهرستان های غرب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نماینده مردم شهرستان های ملارد، قدس و شهریار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این گردهمایی روز دوشنبه از ۹ صبح تا ظهر برگزار می شود.

وی گفت: این گردهمایی آثار بسیار خوبی برای شهرستان های غرب استان تهران دارد، شهرهای اقماری تهران به شدت با کمبود سرانه ها به دلیل مهاجرت پذیری مواجه هستند و در بودجه بندی نیز به تهران به عنوان یک شهر تهران نگاه می شود و حاشیه تهران و کمبودهای آن توجهی نمی شود.