تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار در اروند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی عصر امروز امروز در آئین تجلیل از صادرکنندگان و پیشکسوتان نمونه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در محل سرسرای اجتماعات این اتاق با اشاره به تلاش سازمان منطقه آزاد اروند برای به حداقل رساندن مشکلات تجار و فعالان اقتصادی این منطقه گفت: اعزام هیئت های تجاری آبادان به سایر کشورها و به عکس و حضور سفیرانی همچون سفیر اندونزی در این منطقه پیامدهای مثبتی را در برداشت که بر همین مبنا تا پیش از پایان سال جاری میزبانی از سفیری دیگر را در برنامه داریم.

وی افزود: رشد خوبی را در زمینه صادرات کالا از بندر آبادان شاهد بودیم به نحوی که در ۹ ماهه امسال ۵۹ میلیون دلار کالا از این بندر به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با ۳۸ میلیون دلار صادرات در سال گذشته شاهد رشد ۵۴ درصدی صادرات هستیم که امید می رود این روند رشد ادامه یابد.

موسوی اظهار کرد: همچنین در ۹ ماهه امسال ۷ میلیون دلار کالا با رشدی بیش از ۱۰۰ درصد در مقایسه با سال گذشته از بندر آبادان ترانزیت شده که نشاندهنده فعالیت خوب، بارز و چشمگیر تجار و فعالان اقتصادی این منطقه دارد.

وی خطاب به تجار و فعالان اقتصادی با بیان اینکه دو خبر خوش برایشان دارد، تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه ای که با اداره کل مالیات کشور منعقد کردیم از امسال در هنگام ارائه اظهار نامه مالیاتی دیگر به ارائه لیست حقوقی و آمار کارکنان نیازی نیست و دیگر آنکه با توجه به تکمیل اطلاعات سامانه «سیفام» این سامانه به عنوان یک پنجره واحد می تواند مورد استفاده فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزات، آمار و اطلاعات و تبلیغ قرار گیرد.

حذف ثبت سفارش برای قطعات و ماشین آلات

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر حذف ثبت سفارش برای قطعات و ماشین آلات گفت: با توجه به ابلاغ این مصوبه از سوی دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت که آن نیز به گمرک ابلاغ می شود از این پس ثبت سفارش اولیه و ماشین آلات را برای بخش تولید نخواهیم داشت، تمامی مواد اولیه و مورد نیاز بخش های تولیدی تهیه و به وزارت خانه ارائه شده و آنها نیز برای تسهیل در کار واحدهای تولیدی آن را تائید کرده است.

موسوی با تاکید دوباره بر تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار در منطقه آزاد اروند افزود: با توجه به رایزنی های انجام شده با طرف عراقی و دریافت سیگنال های مثبت از بغداد، مشکل ورود بدون ویزای عراقی ها به منطقه آزاد اروند حل شده و ما نیز زیرساختهای لازم را فراهم آورده ایم، البته به عقیده برخی ها هنوز زیرساخت های فرهنگی آن به طور کامل مهیا نشده که در این باره نیز به انجام نشست های تخصصی با هدف ارائه راهکارهای عملی این مسئله نیاز داریم.

وی با بیان اینکه ورود عراقی ها به منطقه در بهبود فضای کسب و کار تاثیر مثبت و قابل قبولی داشته است، اظهار کرد: تا پیش از ورود عراقی ها به منطقه تنها ۵ تا ۱۰ تاکسی به طور پراکنده در مسیر شلمچه به آبادان فعالیت داشتند که براساس آخرین آمار این رقم پس از ورود عراقی ها به منطقه به ۶۰۰ تاکسی بالغ شده و این یعنی توسعه فضای کسب و کار، البته ظرفیت هتل ها نیز از درصد به ۸۰ درصد، رستورانها و فست فود فروشی ها از ۲۸ واحد به ۵۰ واحد افزایش یافته ۳۰۰ نفر نیز در بحث خرید و فروش ارز و صرافی ها کارشان را آغاز کرده اند.

پیگیری ورود بدون ویزای عراقی ها

وی تصریح کرد: به رغم وجود برخی انتقادات به موضوع ورود بدون ویزای عراقی ها به منطقه اما نباید صورت مسئله را پاک و اصل موضوع را از بین ببریم، مسائل از طریق گفتمان قابل پیگیری و رفع است، بایستی با ارائه آمار و اطلاعات درست به مردم به ویژه در فضاهای مجازی در زمینه ورود بدون ویزای عراقی ها به منطقه از التهاب هایی که گاهی به دلیل ارائه اطلاعات اشتباه در همین فضاها از سوی برخی افراد مغرض ایجاد می شود، جلوگیری کرد و این نافی رفع اشکالات نیست.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند یادآور شد: طبق رایزنی های انجام شده امکان ورود ماشین آلات کار کرده توسط واحدهای تولیدی آنهم بدون پرداخت عوارض ۱۵ درصدی فراهم شده و این اقدام به طور حتم فضای کسب و کار را برای واحدهای تولیدی بهبود می بخشد.

موسوی با اشاره به اینکه در موضوع تنظیم بازار به فرمانداران تفویض اختیار شده است، گفت: ما هم معتقد هستیم که جلسه ها باید خروجی مفید داشته باشند لذا از رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان می خواهیم تا با پیگیری از طریق فرمانداری هر چه سریعتر ستاد تسهیل کسب و کار در آبادان را فعال کند، البته در آبادان جای کار بیشتری وجود دارد که به طور حتم به آنها می پردازیم.

وی افزود: وقتی از گردشگری سخن می گویئم تنها بحث اصناف مد نظرمان نیست بلکه گردشگران با خریدهای خود به بهبود و تقویت تولید در منطقه نیز کمک می کند.

هزینه کرد ۱۲ میلیارد تومان در شهرک صنعتی آبادان

وی اشاره به هزینه کرد ۱۲ میلیارد تومانی سازمان منطقه آزاد اروند در شهرک صنعتی آبادان به رغم اینکه این شهرک در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار دارد، اظهار کرد: این کمک مالی به جهت کمک به رونق کسب و کار با شرکت شهرک های صنعتی منعقد شد و از این طریق توانستیم در بحث شبکه های آب، فاضلاب و گاز اقدامات موثری را به انجام برسانیم، البته موضوع گاز رسانی به شهرک صنعتی آبادان طبق گفته متولیان امر تا پایان امسال به طور کامل به اتمام می رسد.

وی تصریح کرد: در زمینه صدور ویزای متعدد نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان تلاش ها و رایزنی های زیاد و ثمر بخشی را به انجام رسانده که منجر به انعقاد تفاهمنامه ای در این باره شده و بر همین اساس موضوع صدور ویزای متعدد برای تجار و فعالان اقتصادی از طریق یاد شده قابل پیگیری و رفع است.