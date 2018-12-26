بیانیه کتائب حزب الله عراق به مناسبت درگذشت آیت الله شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، کتائب حزب الله عراق با صدور بیانیه ای درگذشت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: با نهایت تاسف و تالم خبر درگذشت عالم و عابد مجاهد آیت الله هاشمی شاهرودی را دریافت کردیم. ما این ضایعه اسفناک را به محضر امام عصر و نایب برحقش ولی امر مسلمین جهان تسلیت عرض می کنیم.

در ادامه آمده است: آیت الله شاهرودی(قدس سره الشریف) مردی بی نظیر، عالمی برجسته و مجاهدی شجاع و بازوی راست استاد خود شهید محمد باقر صدر(رض) و نماینده ایشان نزد امام خمینی(رض) و مخلص به آیت الله خامنه ای(دام ظله الوارف) بود که وجودش را برای انقلاب امام و خدمت به اسلام به کار بست و در درس، تدریس و فتواها کوشا بود.

بیانیه می افزاید: ایشان مردی کم نظیر بود و از همین رو فقدانش قامت ها را خم می کند و پرچمها به پایین کشیده می شود. ایشان بازوی ولایت بود و مرگش مصداق روایت؛ وقتی عالمی فقیه، فوت کند در اسلام رخنه و حفره‌ای ایجاد می‌شود که هیچ چیزی نمی‌تواند جای آن را پر کند، است. ایشان پدر و مرجع و حامی جنبش های مقاومت و آزادیبخش بود و به خاطر مسئولیت در خط آگاهی و رویارویی با استکبار و موج تفکرات گمراه و تاکید بر وحدت، ممتاز بود.

در ادامه آمده است: ما به امت اسلام درگذشت این عالم همام را تسلیت می گوییم و با وی عهد می کنیم که ما در مسیر جهاد باقی هستیم و راه ولایت را می پیماییم و حامی خط مشی بیداری خواهیم بود.