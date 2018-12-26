کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان را باید در عمل دید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که همه جامعه جهانی باید برای از بین بردن گروه های تکفیری تلاش کنند.

زاخارووا گفت: همه اعضای جامعه جهانی تا زمان نابودی گروه های تروریستی از جمله داعش، جبهه النصره و همه گروه های دیگر مرتبط با القاعده و سازمان های تروریستی که توسط شورای امنیت سازمان ملل اعلام شده اند، مسئول هستند. روسیه مدت هاست خواستار تشکیل یک جنبش متحد علیه تروریسم بوده است و این ایده هنوز هم مطرح است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: آمریکا تصمیم درستی برای کاهش تعداد نیروهای نظامی در افغانستان گرفته است، اما باید صبر کنیم و ببینیم واشنگتن در نهایت چه اقدامی انجام می دهد.

زاخارووا افزود: ما اظهارات مقامات آمریکا درباره کاستن نیروها از افغانستان را بررسی کرده ایم. ما آن را یک گام در مسیر درست می دانیم که می تواند به روند صلح کمک کند. ما فقط باید منتظر بمانیم و ببینیم آن ها چه اقدام عملی انجام مدهند. زیرا ما قبلا بسیاری از وعده ها را از آمریکایی ها شنیده ایم اما آن را انجام نداده اند.