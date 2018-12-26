مراسم تجلیل از صادر کنندگان و پیشکسوتان نمونه آبادان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان عصر امروز در این مراسم گفت: تجلیل از صادرکنندگان در حقیقت تجلیل از سربازان جبهه اقتصاد و کسانی است که برای تولید، و اشتغال پایدار تلاش می کنند.

مسعود خیاط زاده با بیان اینکه متاسفانه اوضاع نابسامان اقتصادی سبب تنگ شدن عرصه کار و فعالیت بر صادرکنندگان شده است، افزود: وجود منطقه آزاد اروند را به فال نیک می گیریم و از آن به عنوان فرصتی برای دور زدن تحریم ها یاد می کنیم، در حال حاضر ارتباط میان مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی و تجاری خوب است اما انتظار ما بهبود و توسعه همکاری ها است.

وی، کاهش و پایش موضوع بروکراسی اداری در منطقه آزاد اروند را از مسئولان اقتصادی این سازمان خواستار شد و اظهار کرد: کاهش بروکراسی اداری سبب تسریع در انجام امور و توسعه صادرات غیر نفتی و خروج کشور از وابستگی به نفت به عنوان یک موضوع جدی و مد نظر مسئولان کشور می شود.

خیاط زاده، درباره تلاش های صورت گرفته برای رفع مشکلات ناشی در امر صادرات به کویت تصریح کرد: در این باره با کاردار کویت در ایران صحبت کردیم و او نیز قول مساعد داد ضمن آنکه طبق هماهنگی های انجام شده با معاون آفریقایی سازمان توسعه تجارت قرار است تا هیئتی از اتاق برای رایزنی و پیگیری موضوع از طریق اتاق بازرگانی کویت به این کشور اعزام شوند تا مسئله از طریق دیپلماسی بخش خصوصی به انجام برسد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان همچنین از راه اندازی کارگروه تسهیل و بهبود فضای کسب و کار در استان و با ریاست استاندار خوزستان خبر داد و گفت: به طور ماهانه این کارگروه در استان تشکیل و در آن ضمن اعلام موانع و مشکلات تصمیم هایی در قالب مصوبات لازم الاجرا برای دستگاه های مرتبط گرفته می شود.

خیاط زاده از مسئولان منطقه آزاد اروند خواست تا به منظور برون رفت و بهبود وضعیت کنونی شهرک صنعتی آبادان، تکلیف مالکیت و حاکمیت بر شهرک صنعتی را مشخص کنند، به گفته وی انجام این کار سبب رونق فعالیت های کارخانجات و صنایع در این شهرک می شود.

در ادامه این مراسم نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان نیز گفت: تجلیل از صادرکنندگانی که در بدترین شرایط اقتصادی و تحریم ها از تلاش برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری دست بر نمی دارند، کاری بسیار دشوار است و ما بنا بر وظیفه مان از آنها قدردانی می کنیم.

محمد صادق جوهری افزود: کشور ما یکی از کشورهای دارای پتانسیل و ظرفیت های بالا در جهان است که می طلبد تا صادرکنندگان به سمت صادرات کالاهای تولید داخلی که در کشور راحت تر و آسانتر تهیه و تولید می شوند، پیش بروند.

وی با بیان اینکه در موضوع گمرک با مشکل مواجه هستیم، اظهار کرد: با همدلی و همیاری یکدیگر می توان شاهد پیشرفت های بیشتر در زمینه فعالیت های اقتصادی و تجاری باشیم، باید با هر آنچه در اختیار و توان داریم در جهت نگه داشتن بازار اقتصادی و صادراتی بکوشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در پایان این مراسم از غلامحسین صابری، حمیده گطافه زاده، سیروس صادقی، مهسا موسوی، داوود احمد زاده، محمد مهاوی، سید حمید موسوی، علیرضا فرهنگ جو، علیرضا امیر شجاعی و محمد دلف لویمی به عنوان صادرکنندگان نمونه و ابراهیم نصاری، سید رضا موسوی صالحی، سید ابراهیم یعقوب پور، سید حسن مرعشی و بابک رادمهر به عنوان پیشکسوتان نمونه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان با اهدای تندیس و لوح تقدیر، تجلیل شد.