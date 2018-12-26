مسئولان پردیس از تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه آغاجری دادستان شهرستان پردیس به همراه معاون عمرانی فرماندار این شهرستان، بخشدار، فرمانده انتظامی، شهردار و رییس شورای اسلامی ، رییس اداره حفاظت از محیط زیست، رییس مرکز بهداشت شهر پردیس، مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی آبفای شرق و امور آبفای پردیس و بومهن از روند پیشرفت اجرای طرح های فاضلاب و تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب و آزمایشگاه پردیس بازدید کردند.

رییس هیات مدیره و مدیر عامل آبفای شرق ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت جانگداز آیت ا... شاهرودی در خصوص اقدامات موثر صورت گرفته در راستای کیفیت و برنامه ایمنی آب که در این شرکت انجام گرفته و نتایج آزمایشات توضیح داد و به ضرورت اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و احداث تصفیه خانه در راستای حفاظت از محیط زیست در شهرهای رودهن، بومهن و پردیس اشاره کرده و اظهار داشت: طی پنج سال گذشته اقدامات زیرساختی خوبی در بخش آب توسط این شرکت به انجام رسیده و تا خرداد ماه سال آینده سیستم تصفیه اضطراری برای پیشگیری از کمبود آب در حوزه شهرهای پردیس ،بومهن و رودهن پیش بینی شده است.

صفدری گفت: در بخش فاضلاب نیز مطالعات فاضلاب شهرهای تحت پوشش از سال 92 با هدف کاهش هزینه های عملیاتی و اجتماعی شامل حذف ایستگاه‌ پمپاژ فاضلاب، اجرای شبکه ها بصورت نقبی، نصب حفاظ های بتنی در مسیر اجرا و اطلاع رسانی مطلوب آغاز و به موازات آن نیز اقدامات اولیه برای ایجاد زیرساختها شروع شده است.

وی همچنین با بیان این که بیش از سه چهارم شبکه انتقال فاضلاب بومهن تا کنون اجرا و طرح پیش فروش انشعاب فاضلاب آن نیز به تازگی آغاز شده، ابراز امیدواری نمود با همکاری و مشارکت اداره محیط زیست و مرکز بهداشت شهرستان پردیس در زمینه ترویج شهروندان به خرید انشعاب فاضلاب در راستای حفاظت از محیط زیست منطقه زندگی خود و تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های فاضلاب کمک کنند.

همکاری محیط زیست با آبفا در تصفیه خانه پردیس

میکاییلی، رییس اداره محیط زیست شهرستان پردیس نیز در ادامه این بازدید طی سخنانی با عنایت به احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب پردیس ابراز داشت: سازمان محیط زیست در راستای اهداف زیست محیطی نسبت به امر احداث تصفیه خانه فاضلاب نهایت همکاری را با آبفا داشته و اجرای پروژه هایی از این دست را مشمول ارزیابی با نگاه مثبت و ارائه مجوزهای زیست محیطی کرده است.

در ادامه دادستان شهرستان پردیس و هیات همراه از روند پیشرفت اجرای طرح های فاضلاب در پردیس و همچنین تصفیه خانه فاضلاب پردیس و آزمایشگاه آن و خط انتقال فاضلاب این شهر واقع در حاشیه بزرگراه بازدید بعمل آورده و توضیحات لازم از سوی مهندس صفدری مدیرعامل آبفا و مدیران فنی این شرکت به بازدید کنندگان ارائه شد.