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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

استاندار مرکزی:

۶۶۳ واحد مسکن مهر در استان مرکزی نیمه تمام است

۶۶۳ واحد مسکن مهر در استان مرکزی نیمه تمام است

اراک- استاندار مرکزی گفت: احداث ۳۹ هزار و ۲۱۰ واحد مسکن مهر به عنوان سهم استان مرکزی ثبت شده که از این رقم ۶۶۳ واحد هنوز نیمه تمام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان مرکزی که با حضور احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پروژه های مسکن مهر در اراک برگزار شد، اظهار داشت: از ۶۶۳ واحد مسکونی مهر نیمه تمام در استان مرکزی، ۴۳۱ واحد آن متعلق به شهر جدید امیرکبیر است.

آقازاده بیان کرد: با موقعیتی که شهر جدید امیرکبیر دارد، ظرف مدت یک هفته آینده وضعیت ادامه کار مسکن مهر در این شهر بایستی تعیین تکلیف شود.

استاندار مرکزی خاطر نشان ساخت: البته دستگاه های خدمات رسان در زمینه تسریع خدمات رسانی به شهر جدید امیرکبیر اراک روند مطلوبی دارند که با ادامه این روند، شرایط مستعدی برای این شهر رقم می خورد.

آقازاده با اشاره به اینکه مشکل تامین آب آشامیدنی شهر جدید امیرکبیر برطرف شده است، ادامه داد: باید همه فعالیت‌ها و پیگیری های لازم برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر در استان مرکزی به کار گرفته شود تا در پایان سال جاری پرونده مسکن مهر در استان مرکزی بسته شود.

استاندار مرکزی عنوان کرد: سعی بر این است به نحوی عمل شود که از جمله استان‌های برتر و پیشرو در اتمام پروژه مسکن مهر باشیم و دستگاه های مطئول و مرتبط نیز در این زمینه پیگیری لازم را به انجام برسانند.

کد مطلب 4496460

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