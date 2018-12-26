لزوم تشکیل زنجیره «تولید تا صادرات» از سوی اتاق بارزگانی آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، رشید پورنعمتی عصر امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان و پیشکسوتان نمونه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در محل این اتاق گفت: با توجه به وجود تحریم ها و مشکلات ناشی از ورود ارز و پول نقد، راه اندازی بازارچه های مرزی در منطقه آزاد اروند می تواند برای رفع مشکل صادرکنندگان و تولید کنندگان منطقه تاثیرگذار باشد.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل زنجیره تولید تا صادرات توسط اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان افزود: با این اقدام اتاق ضمن شناسایی پتانسیل های بالقوه و ظرفیت های صادراتی در منطقه می تواند مشکلات صادرکنندگان و تولید کنندگان را برطرف و فضای کسب و کار را بهبود و رونق ببخشد.

وی همچنین از مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند خواستار تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار در این منطقه شد و اظهار کرد: در این کارگروه می توان ضمن ارزیابی فضای کسب و کار و شناسایی نواقص و موانع پیشرفت در امر صادرات و تولید، در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار صادرکنندگان گام برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عدم همکاری طرف کویتی با صادرکنندگان ایرانی، عدم برخورداری از دریافت تسهیلات به ویژه در بخش دام و طیور، بیمه نبودن محصولات کشاورزی، وجود مشکل در تنظیم بازار، لزوم توجه جدی سازمان منطقه آزاد اروند به فعالان بخش آبزی پروری و فراهم سازی زیرساخت های لازم در این باره برخی از مشکلات مطرح شده صادرکنندگان بود که از مسئولان خواهان رسیدگی و اقدام جدی برای آنها شدند.