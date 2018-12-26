تلفات جاده ای گلستان ۲۱ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی ایمنی اظهار کرد: گلستان جزو چهار و یا پنج استان کشور است که توانسته تلفات عبو و مرور را کاهش دهد.

وی افزود: بر اساس آمار پزشکی قانونی تلفات حوادث و سوانح رانندگی در کشور نسبت به سال گذشته ۵.۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان ادامه داد: در شرایطی که آمار تلفات انسانی حوادث و سوانح رانندگی در کشور افزایش یافته تلفات استان گلستان در هفت ماهه گذشته در این حوزه ۲۱ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر این که دوربرگردان های استان باید ایمن شوند، اضافه کرد: ایمن سازی ۲۰ دور برگردان در استان در دستور کار قرار گرفته و ۱۰ دوربرگردان با اعتبارات راهداری و ۱۰ دور برگردان با اعتبارات شرکت ساخت و توسعه زیربنایی راه ها ایمن سازی می شود.

میقانی به موضوع نصب سرعت کاه در دوربرگردان ابتدای گرگان (لرد گاز) هم اشاره و بیان کرد: پس از حادثه تصادف و جان باختن مدیران تامین اجتماعی در آبان ماه امسال نصب سرعت کاه در کمیسیون ایمنی راه های استان مصوب شد اما این سرعت کاه راهکار اصلی نیست و فقط یک مُسکن است و باید ایمن سازی انجام شود.