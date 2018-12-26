اعتبارات آذربایجان شرقی در شأن سَر ایران نیست

قلی الله قلیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۸ کشور اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت تدوینشده بود و علیرغم اینکه در شرایطی تحریمی قرار داریم لایحه بودجه منطبق با این شرایط تنظیمنشده بود.
وی افزود: مقام معظم رهبری به خاطر اینکه لایحه بودجه سال ۹۸ کشور برای شرایط عادی نشده شده بود و شرایط تحریمی را لحاظ نکرده بودند به دولت توصیه کردند تا لایحه بودجه را متناسب با تحریمها تنظیم کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه روز گذشته لایحه بودجه از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شد و با توجه به تعطیلی امروز مجلس، هنوز لایحه را به نمایندگان ارجاع ندادهاند، گفت: پس از اینکه لایحه بودجه را گرفتیم و از کم و کیف آن اطلاع یافتیم بهتر میتوان درباره نقاط ضعف و قوت آن گفت.
قلیزاده در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اینکه آذربایجان شرقی از نظر بودجه در رتبه یازدهم قرار دارد آیا تخصیص بودجه استان بدین روال خواهد بود؟ گفت: متأسفانه وضعیت اعتبارات استان آذربایجان شرقی از گذشته بدینصورت بوده و با کمال تأسف هر سال اعتبارات استان کمتر میشود.
دولت عدالت را در توزیع متوازن اعتبارات بین استانها رعایت کند
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ادامه داد: نمیدانیم از استان اطلاعات نادرست در تدوین لایحه بودجه میدهند یا دولت در قبال استانی که از آن بهعنوان سَر ایران یاد میشود، کملطفی میکند اما در هر حال مجمع نمایندگان استان، استاندار آذربایجان شرقی و دستگاههای استانی تلاش کنیم تا حق و حقوق آذربایجان از بین نرود.
وی با تأکید بر اینکه نمیگوییم اعتبارات استان آذربایجان شرقی بیش از سایر استانها باشد اما معتقدیم بهاندازه کافی که بتواند جوابگوی پروژهها باشد را تخصیص دهند، ابراز داشت: دولت بایستی در تعیین اعتبارات متوازن استانها عدالت را رعایت کند و به نظر بنده وظیفه پیگیری تخصیص اعتبارات آذربایجان شرقی را برای نمایندگان و استاندار وظیفه میدانم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اینکه عدالت در توزیع اعتبارات بین استانها رعایت نمیشود، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد هر سال نسبت به سال گذشته اعتبارات استان کاهش یابد قابلقبول نیست لذا انتظار داریم استانها بر اساس ظرفیتها و نیازهایش بودجه بگیرد.
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