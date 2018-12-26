ضرورت ورود جدی دستگاههای متولی برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز نیازی ظهر چهارشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی لرستان با اشاره به کودکان خیابانی، اظهار داشت: ما فقط به بحث آسیب های کودکان خیابانی توجه می کنیم و این در حالیست که کارکرد منفی دستگاههایی که تازه امروز برای اولین بار بوده می دانند که آئین نامه این حوزه در سال ۸۴ تصویب شده، موجب می شود که سنگینی بار بر دوش بهزیستی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دستگاههایی بر اساس قوانین بالا دستی، ملزم هستند که در بحث ساماندهی کودکان خیابانی فعالیت کنند، گفت: دادگاههای اطفال در سال ۹۲ تشکیل شده اند و امروز جرائم متعددی از کودکان خیابانی در این دادگاهها وجود دارد.

مشاور رئیس کل دادگستری لرستان در امور دادگاههای اطفال با بیان اینکه مطابق قانون اعلام شده، تعریف کودک کار زیر ۱۸ سال است، تصریح کرد: از جرائم خرده فروشی مواد تا روابط جنسی و خیلی از مباحثی که در این حوزه وجود دارد را اگر مطرح کنیم ذهن، روح و روان همه را مکدر خواهد کرد.

نیازی با تاکید بر لزوم پای کار آمدن همه دستگاهها برای ساماندهی این کودکان کار و خیابانی، عنوان کرد: در این رابطه الزام و تکلیفی که قانون گذار برای دستگاهها گذاشته است می تواند در این رابطه تاثیر گذار باشد.

وی با اشاره به جرائم بالای کودکان خیابانی در استان، گفت: در این رابطه دستگاهها باید احساس تکلیف کنند و در این رابطه یک عزم راسخ نیاز است.