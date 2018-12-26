به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، عباس وفایی با اعلام این که برنامه ریزی برای استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق مصرفی عمومی (غیر عملیاتی) شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران انجام شده، عنوان کرد: استفاده از انرژی‌های سبز دوستدار محیط زیست و انرژی هایی که غیرفسیلی هستند و گاز گلخانه‌ای تولید نمی کنند مورد تاکید جوامع بین المللی است و در این راستا سال هاست تحقیقات و مطالعاتی برای استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید گرما و برق در کشورمان انجام شده است که ازجمله می توان به مزارع خورشیدی تولید برق در یزد و استفاده از آبگرمکن های خورشیدی برای ایجاد گرمایش اشاره کرد.

مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی افزود: در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز سال هاست مطالعات و تلاش هایی برای بهره گیری از سلول های خورشیدی در استفاده گرمایشی و فتوولتائیک انجام شده است، در این راستا از حدود ده سال قبل در مرکز کنترل فضای کشور مزرعه کوچکی با ۲۷۰ سلول به منظور استفاده گرمایشی راه اندازی شد که مدتی راکد مانده بود و دوباره با صرف هزینه و تغییراتی دوباره وارد مدار شده است.

وی با بیان اینکه اکنون قرار است گامی برای استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق مصرفی (عمومی) در فرودگاه برداریم و از سلول های فتوولتائیک استفاده کنیم، توضیح داد: تاکنون چندین نسل از پنل سلول‌های فتوولتائیک تولید شده اند که در آنها با تابش نورخورشید و آزاد شدن الکترون برق تولید می‌شود که البته به عواملی همچون میزان و جهت تابش و حرارت محیط وابسته است و حرارت باعث کاهش اثربخشی آن سیستم می شود. در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مطالعه بر روی این فناوری انجام شده بود که به دلیل هزینه بالا و عدم توجیه اقتصادی عملیاتی نشد.

وفائی افزود: پیرو دستورالعمل اخیر دولت مبنی بر کاهش ۲۰ درصد مصارف انرژی سازمان ها و استفاده از انرژی های نو، اعتبار حدود دو میلیارد تومانی را برای اجرای طرح استفاده از پنل های خورشیدی برای تولید برق عمومی مصرفی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران دریافت کرده ایم که امیدواریم به ایجاد مزرعه خورشیدی تولید برق تا پایان امسال بینجامد. در این راستا مجوزهای لازم دریافت شده و به زودی فراخوان عمومی منتشر خواهد شد.

وی گفت: اولویت ما استفاده از شرکت های داخلی است و امیدواریم عملیات اجرای این طرح تا پایان امسال شروع شود.