۲۹ سارق و مال خر در قالب ۷ باند سرقت شرق تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در پلیس آگاهی شرق استان تهران گفت: همکاران من در پلیس آگاهی موفق به شناسایی و انهدام چندین باند سرقت در حوزه های مختلف شدند، که در مجموع ۲۹ سارق و مالخر در قالب ۷ باند سرقت این رابطه دستگیر شدند، که با هماهنگی و دستورات مقام محترم قضایی این افراد جهت بازجویی در اختیار داشتند.

وی گفت: از یک باند سارق خودرو قریب به ۵۰ دستگاه خودرو سرقتی از شهرستان های اطراف کشف و به مالباختگان مسترد شد، ۲ باند سرقت مغازه نیز دستگیر شد، که به ۲۰ فقره سرقت مغازه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان این که در حوزه سرقت موتورسیکلت نیز یک باند دستگیر شد، گفت: در حوزه سارقین داخل خودرو و باتری خودرو نیز باندی دستگیر شد و به ۴۸ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

وی از دستگیری سارقین زورگیر و متجاوز به عنف خبر داد و گفت: این افراد با تهدید سلاح سرد، موبایل را سرقت می کردند، سارقینی دستگیر شدند، که طلاجات و زیورآلات از خانه ها سرقت می کردند.

ناظری گفت: ارزش ریالی اموال مسروقه کشف شده از این باندها در مجموع حدود ۵ میلیارد ریال است، که تحویل مالباختگان شده است.

وی از شهروندانی که مورد سرقت به عنف و زورگیری قرار گرفتند، خواست با حضور در پلیس آگاهی مراجعه و با شناسایی سارقین اموال خود را دریافت کنند و گفت: بیش از ۵ نفر از این سارقین سنین نوجوانی حدود ۱۵ سال داشتند و معتاد نیز نبودند، اما عدم نظارت خانواده ها بر این نوجوانان و جوانان سبب این اتفاقات شده است.