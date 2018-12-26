جواد نکونام سرمربی تیم نساجی مازندران استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نکونام سرانجام پس از چند روز کش قوس از سمت خود به عنوان سرمربی در تیم نساجی مازندران استعفا کرد. او چند روز قبل از عملکرد باشگاه گلایه کرده بود.

در متن نامه استعفا نکونام آمده است: مالکین محترم باشگاه نساجی مازندران با احترام به استحضار می رساند، اینجانب جواد نکونام سرمربی نساجی مازندران ضمن تشکر و قدردانی از حسن اعتماد و زحمات شما دو بزرگوار و علی امیری مدیر عامل باشگاه به دلیل برخی مشکلات قادر به همکاری در این پست نیستم و درخواست استعفا دارم.

خواهشمند است با تقاضای بنده موافقت فرموده و دستورات لازم را در این رابطه مبذول کنید. پیشاپیش از لطف و عنایت شما و حمایت و محبت هواداران پرشور و عاشق نساجی مازندران سپاسگزار بوده و در ادامه راه لیگ برتر برای این تیم دوست داشتنی آرزوی موفقیت دارم.

تیم نساجی مازندران در پایان نیم فصل اول لیگ باشگاه های کشور با ۱۶ امتیاز در رده دهم قرار گرفته است.