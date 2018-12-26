به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی ظهر چهارشنبه در دوره آموزشی مدیریت سوانح با اشاره به اینکه ۵۹۹ پایگاه هلال احمر در سراسر کشور فعالیت می کنند، اظهار داشت: ۵۹۹ پایگاه هلال احمر در سراسر کشور در حال اماده باش هستند و آماده خدمات رسانی به موقع در هنگام وقوع حوادث و سوانح هستند.

وی اظهار داشت: تیم های واکنش سریع در شهرهای کشور راه اندازی می شود.

تیم های واکنش سریع در شهرهای کشور راه اندازی می شود

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور تصریح کرد: تیم های واکنش سریع سال آینده در شهرها با جمعیت بالای ۱۲۰ هزار نفر راه اندازی می شوند.

وی اظهار داشت: مرکز آموزش سگ های زنده یاب در سطح کشور فعال است و در استان های مختلف سگ های زنده یاب با مربی وجود دارد.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور بیان کرد: در حال حاضر ۸۰ سگ زنده یاب در پایگاه های امدادی کشور وجود دارد.

وی تاکید کرد: توسعه آموزش های هلال احمر برای افزایش توانمندی های اعضای جمعیت هلال احمر در دستور کار است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور بیان کرد: افزایش توانمندی های اعضای جمعیت هلال احمر و بهره گیری از تجهیزات جدید از مهمترین برنامه های هلال احمر به شمار می رود.