  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۲

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور:

۵۹۹ پایگاه هلال احمر در سراسر کشور فعالیت می کنند

۵۹۹ پایگاه هلال احمر در سراسر کشور فعالیت می کنند

شهرکرد- معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال‌احمر کشور با بیان اینکه ۵۹۹ پایگاه هلال احمر در سراسر کشور فعالیت می کنند، گفت: این پایگاه های امدادی در حال حاضر به صورت آماده باش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی ظهر چهارشنبه در دوره آموزشی مدیریت سوانح با اشاره به اینکه ۵۹۹ پایگاه هلال احمر در سراسر کشور فعالیت می کنند، اظهار داشت: ۵۹۹ پایگاه هلال احمر در سراسر کشور در حال اماده باش هستند و آماده خدمات رسانی به موقع در هنگام وقوع حوادث و سوانح هستند.

وی اظهار داشت: تیم های واکنش سریع در شهرهای کشور راه اندازی می شود.

تیم های واکنش سریع در شهرهای کشور راه اندازی می شود

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور تصریح کرد: تیم های واکنش سریع  سال آینده در شهرها با جمعیت بالای ۱۲۰ هزار نفر راه اندازی می شوند.

وی اظهار داشت: مرکز آموزش سگ های زنده یاب در سطح کشور فعال است و در استان های مختلف سگ های زنده یاب با مربی وجود دارد.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور بیان کرد: در حال حاضر ۸۰ سگ زنده یاب در پایگاه های امدادی کشور وجود دارد.

وی تاکید کرد: توسعه آموزش های هلال احمر برای افزایش توانمندی های اعضای جمعیت هلال احمر در دستور کار است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور بیان کرد: افزایش توانمندی های اعضای جمعیت هلال احمر و بهره گیری از تجهیزات جدید از مهمترین برنامه های هلال احمر به شمار می رود.

کد مطلب 4496484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها