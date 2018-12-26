به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، محسن اعتماد گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای راه‌اندازی قطار گردشگری مذهبی برای گردشگران و زائران پاکستانی انجام‌شده و به‌محض راه‌اندازی خط زاهدان و میرجاوه، زائران پاکستانی می‌توانند شهرهای مذهبی مشهد، قم و شیراز را زیارت کنند.

وی راه‌اندازی قطار قم ـ کربلا را از جمله دیگر پیشنهادهای این اداره کل دانست و افزود: بررسی‌ها نشان داده است که از راه‌اندازی این قطار استقبال می‌شود و قطارهای گردشگری نقش مؤثری در بهبود اقتصاد و ایجاد اشتغال در این استان دارند.

افزایش تعداد قطارهای حومه‌ای قم؛ تا پایان سال

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر ۴ رام قطار حومه‌ای در رفت به تهران و ۴‌ رام قطار حومه‌ای در برگشت به تهران در حال سیر است و در آخر هفته نیز ۲ رام به تعداد این قطارها افزوده می‌شود گفت: تعداد این قطارها با افزایش اقبال مردمی، بیشتر خواهد شد و در نظر داریم که تا پایان امسال چنانچه ظرفیت این قطارها به بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد، این تعداد را به ۱۰ رام در روز افزایش دهیم.

مدیرکل راه‌آهن قم با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) افزود: تلاش کردیم تا ساعت حرکت قطارها در حرم اعلام شود همچنین هماهنگی‌هایی نیز با مسجد جمکران و شهرداری، دانشگاه قم، صداوسیما و اصحاب رسانه در این زمینه صورت گرفته است.

وی از آمادگی سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای راه‌اندازی قطار حومه‌ای قم ـ کاشان نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: مذاکرات دراین‌باره در جریان است.

اعتماد با اشاره به اینکه قطار قم ـ مشهد بالاترین ضریب اشغال روزانه را دارد افزود: روزانه ۳ رام مسافری رفت‌وبرگشت یعنی ۶ رام در این مسیر در حال حرکت است و بنا داریم که تعداد آن را افزایش دهیم.

توسعه ایستگاه قم

مدیرکل راه‌آهن قم با یادآوری ورود و خروج روزانه ۶ هزار نفر مسافر به ایستگاه قم گفت: به‌منظور بهبود خدمت‌رسانی به مسافران این ایستگاه، طرح توسعه ایستگاه قم در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

وی با بیان اینکه برای توسعه ایستگاه قم بالغ‌بر ۱۱ میلیون اعتبار مورد نیاز است افزود: نقشه‌ها توسط مشاور طراحی‌شده و اداره کل خدمات ایستگاهی در حال رایزنی با ذی‌حساب طرح‌های عمرانی است تا این اعتبار تأمین شود.

وی با تأکید بر اینکه بعد از ایستگاه راه‌آهن تهران و مشهد، ایستگاه راه‌آهن قم سومین رتبه در جابه جایی مسافر را به خود اختصاص داده است گفت: در سال ۹۶ از مبدأ و مقصد قم به دیگر مناطق کشور بالغ‌بر ۹۸۳ هزار مسافر در این اداره کل جابه جا شده که این میزان مسافران عبوری را شامل نمی‌شود.

مدیریت بحران و طرح TOD

اعتماد همچنین با اشاره به اینکه قم به‌عنوان استان معین تهران در بخش پدافند غیرعامل شناخته‌شده است گفت: در بهمن‌ماه سال ۹۶ که سرمای پیش‌بینی‌نشده و بارش برف، موجب بسته شدن اتوبان قم شد، ۱۷ هزار مسافر در عرض دو روز در ایستگاه قم جابه جا شدند که تجربه خوبی برای استفاده از این ایستگاه در مواقع بحران است.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل توسعه ایستگاه راه‌آهن قم نیز استفاده از این ایستگاه در مواقع بحران است، افزود: برای طراحی توسعه این ایستگاه از مشاور بین‌المللی در شرکت «ارپ» فرانسه استفاده و ویژگی قرار داشتن ایستگاه قم در مرکز این شهر مورد توجه قرار گرفت.

اعتماد با بیان اینکه فاصله ایستگاه راه‌آهن قم تا حرم حضرت معصومه، بیش از هزار متر نیست اضافه کرد: چنین ویژگی‌هایی موجب شده تا موضوع پیاده‌سازی TOD در ایستگاه قم مطرح شود که در این راستا با شهرداری و مسئولان شهری در حال رایزنی و گفت وگو هستیم.

مدیرکل راه‌آهن قم با یادآوری اینکه ایستگاه راه‌آهن قم می‌تواند به‌عنوان یک‌قطب حمل‌ونقلی در نظر گرفته شود، گفت: خطوط متروی قم تا نزدیکی ایستگاه راه‌آهن قم کشیده شده است و ما آمادگی کامل برای اجرای این امر را داریم و مسیرهای لازم برای این اتصال نیز بررسی و طراحی شده است.

وی درباره جانمایی برای ایجاد پارکینگ ایستگاه قم افزود: در راستای برنامه TOD با شهرداری مذاکراتی انجام داده ایم و لکه‌نمایی برای سرمایه‌گذاری صورت گرفته که منتظر نتایج مذاکرات هستیم.

اعتماد با اشاره به اینکه ایستگاه قم در سال ۱۳۱۷ ساخته و قدمتی ۸۰ ساله دارد، افزود: این ایستگاه در ۱۵ مهرماه سال ۹۶ ثبت ملی شده است.