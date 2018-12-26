  1. استانها
  2. همدان
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۵

فرماندار ویژه ملایر خواستار شد:

انجام برنامه‌های خاص قرآنی در ملایر/بهره‌مندی ازظرفیت حافظان قرآن

انجام برنامه‌های خاص قرآنی در ملایر/بهره‌مندی ازظرفیت حافظان قرآن

ملایر - فرماندار ویژه ملایر خواستار انجام برنامه‌های خاص قرآنی در این شهرستان شد و گفت: وجود اساتید و حافظان قرآن از ظرفیت‌های بالای شهرستان ملایر است

به گزارش خبرنگار مهر، باب الله فتحی ظهر چهارشنبه در سومین شورای قرآنی شهرستان ملایر با تسلیت درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی بیان داشت: این شخصیت بزرگوار سراسر عمر شریفش را در راه خدمت به اسلام و قرآن گذاشت و خدمات شایانی به مردم ارائه کرد.

وی با اشاره به حادثه دلخراش و مصیبت بار واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و درگذشت تعدادی از دانشجویان نیز افزود: این حادثه بسیار دردآور و تأسف‌بار بود که ضمن تسلیت به خانواده‌های درگذشتگان از خداوند متعال سلامتی کامل برای همه مصدومان مسئلت دارم.

فرماندار ویژه شهرستان ملایر در ادامه اظهار داشت: قرآن سراسر نور و اخلاق است و همین امر می‌طلبد تا همه ما اخلاقمان را قرآنی کرده و برای گسترش این فرهنگ در سطح جامعه نیز تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های بالای شهرستان ملایر وجود اساتید و حافظان قرآن است که باید از این پتانسیل در راستای گسترش فرهنگ قرآن استفاده بیشتری کرد.

فتحی تأکید کرد: انجام برنامه‌های خاص قرآنی در سطح شهرستان و در بین آحاد جامعه از راه‌های گسترش فرهنگ قرآن در جامعه است.

فرماندار ویژه شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که با قرآن اُنس بگیرد در رفتار فردی و اجتماعی جامعه هم تأثیر آن را خواهد دید و همه جامعه از آن بهره خواهند گرفت.

وی با اشاره به وظیفه اعضای شورای قرآن بیان داشت: یکی از وظایف اعضای این شورا شناساندن قرآن و معارف آن در جامعه است و در این راه تبلیغات یکی از مهم‌ترین راه‌کارها است.

فرماندار ویژه شهرستان ملایر تأکید کرد: شورای قرآن از مهم‌ترین جلسات در شهرستان ملایر است و مدیران دستگاه‌های عضو باید خودشان در جلسه حاضر شوند و بر اجرای مصوبات نیز تأکید کنند.  

کد مطلب 4496486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها