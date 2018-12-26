به گزارش خبرنگار مهر، باب الله فتحی ظهر چهارشنبه در سومین شورای قرآنی شهرستان ملایر با تسلیت درگذشت آیتالله هاشمی شاهرودی بیان داشت: این شخصیت بزرگوار سراسر عمر شریفش را در راه خدمت به اسلام و قرآن گذاشت و خدمات شایانی به مردم ارائه کرد.
وی با اشاره به حادثه دلخراش و مصیبت بار واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و درگذشت تعدادی از دانشجویان نیز افزود: این حادثه بسیار دردآور و تأسفبار بود که ضمن تسلیت به خانوادههای درگذشتگان از خداوند متعال سلامتی کامل برای همه مصدومان مسئلت دارم.
فرماندار ویژه شهرستان ملایر در ادامه اظهار داشت: قرآن سراسر نور و اخلاق است و همین امر میطلبد تا همه ما اخلاقمان را قرآنی کرده و برای گسترش این فرهنگ در سطح جامعه نیز تلاش کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیتهای بالای شهرستان ملایر وجود اساتید و حافظان قرآن است که باید از این پتانسیل در راستای گسترش فرهنگ قرآن استفاده بیشتری کرد.
فتحی تأکید کرد: انجام برنامههای خاص قرآنی در سطح شهرستان و در بین آحاد جامعه از راههای گسترش فرهنگ قرآن در جامعه است.
فرماندار ویژه شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: جامعهای که با قرآن اُنس بگیرد در رفتار فردی و اجتماعی جامعه هم تأثیر آن را خواهد دید و همه جامعه از آن بهره خواهند گرفت.
وی با اشاره به وظیفه اعضای شورای قرآن بیان داشت: یکی از وظایف اعضای این شورا شناساندن قرآن و معارف آن در جامعه است و در این راه تبلیغات یکی از مهمترین راهکارها است.
فرماندار ویژه شهرستان ملایر تأکید کرد: شورای قرآن از مهمترین جلسات در شهرستان ملایر است و مدیران دستگاههای عضو باید خودشان در جلسه حاضر شوند و بر اجرای مصوبات نیز تأکید کنند.
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