به گزارش خبرنگار مهر، باب الله فتحی ظهر چهارشنبه در سومین شورای قرآنی شهرستان ملایر با تسلیت درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی بیان داشت: این شخصیت بزرگوار سراسر عمر شریفش را در راه خدمت به اسلام و قرآن گذاشت و خدمات شایانی به مردم ارائه کرد.

وی با اشاره به حادثه دلخراش و مصیبت بار واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و درگذشت تعدادی از دانشجویان نیز افزود: این حادثه بسیار دردآور و تأسف‌بار بود که ضمن تسلیت به خانواده‌های درگذشتگان از خداوند متعال سلامتی کامل برای همه مصدومان مسئلت دارم.

فرماندار ویژه شهرستان ملایر در ادامه اظهار داشت: قرآن سراسر نور و اخلاق است و همین امر می‌طلبد تا همه ما اخلاقمان را قرآنی کرده و برای گسترش این فرهنگ در سطح جامعه نیز تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های بالای شهرستان ملایر وجود اساتید و حافظان قرآن است که باید از این پتانسیل در راستای گسترش فرهنگ قرآن استفاده بیشتری کرد.

فتحی تأکید کرد: انجام برنامه‌های خاص قرآنی در سطح شهرستان و در بین آحاد جامعه از راه‌های گسترش فرهنگ قرآن در جامعه است.

فرماندار ویژه شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که با قرآن اُنس بگیرد در رفتار فردی و اجتماعی جامعه هم تأثیر آن را خواهد دید و همه جامعه از آن بهره خواهند گرفت.

وی با اشاره به وظیفه اعضای شورای قرآن بیان داشت: یکی از وظایف اعضای این شورا شناساندن قرآن و معارف آن در جامعه است و در این راه تبلیغات یکی از مهم‌ترین راه‌کارها است.

فرماندار ویژه شهرستان ملایر تأکید کرد: شورای قرآن از مهم‌ترین جلسات در شهرستان ملایر است و مدیران دستگاه‌های عضو باید خودشان در جلسه حاضر شوند و بر اجرای مصوبات نیز تأکید کنند.